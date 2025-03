PSV komt er niet uit met grote naam en zet in op verkoop

PSV gaat ervan uit dat Johan Bakayoko komende zomer verkocht moet worden, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren hebben nog altijd geen akkoord bereikt met de 21-jarige rechtsbuiten over een nieuw contract, waardoor de tijd begint te dingen.

Bakayoko ligt in Eindhoven vast tot medio 2026. Indien de Belg niet verlengt, is komende zomer het laatste goede moment voor PSV om een fors bedrag aan de vleugelspits te verdienen.

Bakayoko beleefde een enorm goed 2023/24, waarin hij als basisspeler van PSV kampioen werd. Door de komst van Ivan Perisic zijn de speelminuten van Bakayoko dit seizoen enorm afgenomen, net als zijn aantal doelpunten en assists. Bovendien raakte Bakayoko zijn plek bij het Belgische nationale elftal kwijt.

Volgens Elfrink ligt Bakayoko ondanks zijn mindere prestaties nog altijd uitstekend in de markt. Ook de Champions League-doelpunten die hij dit seizoen maakte helpen daarbij.

Bakayoko kon in het verleden al meerdere keren vertrekken bij PSV, maar sloeg diverse aanbiedingen af. Brentford wilde in de zomer van 2023 liefst 40 miljoen euro betalen, maar Bakayoko wil ook in het buitenland om de prijzen en in de Champions League spelen.

Afgelopen zomer kon Bakayoko een enorm lucratieve overstap maken naar Saudi-Arabië, maar hij zag een avontuur ver weg van het Europese topvoetbal in deze fase van zijn carrière absoluut niet zitten. Er was eerder ook belangstelling van Borussia Dortmund en Premier League-clubs.

Dit seizoen staat Bakayoko op 10 goals en 3 assists in 39 officiële duels voor PSV. Transfermarkt schat de waarde van de rechtsbuiten op 40 miljoen euro, maar Elfrink verwacht gezien de huidige situatie niet dat komende bedrag een dergelijk bedrag op tafel zal komen.