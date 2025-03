PSV komt drie dagen voor topper tegen Ajax met update over tuberculose-infectie

PSV heeft in de selectie van het eerste elftal geen nieuwe infecties geconstateerd, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. Lucas Pérez was getroffen door tuberculose, maar de aanvaller heeft geen ploeggenoten besmet.

Naar aanleiding van de tuberculose-infectie bij één van de spelers van PSV is door de GGD Brabant-Zuidoost dinsdag het bron- en contactonderzoek opgestart. Daaruit blijkt tot dusver dat het gevolgde beleid niet hoeft te worden aangepast en dat geen nadere maatregelen getroffen dienen te worden, zo schrijft PSV op zijn website.

De behandeling van de speler is opgestart. Bij PSV gelden verder geen restricties naar aanleiding van de besmetting. Behoudens andere redenen voor eventuele afwezigheid zijn alle spelers uit de selectie van Peter Bosz momenteel beschikbaar.

GGD Brabant-Zuidoost en de medische staf van PSV staan in nauw contact met elkaar en monitoren de gezondheid van de PSV-selectie zorgvuldig.

Er zijn momenteel geen aanwijzingen voor andere besmettingen en er is ook geen sprake van besmettingsgevaar. Als de situatie daar om vraagt volgt een nieuwe update.

Even was het de vraag of PSV - Ajax wel door kon gaan, aangezien de infectie zeer besmettelijk kan zijn. Nu volgt de bevestiging uit Eindhoven dat er geen verhoogd risico is.

Eerder liet de KNVB al weten dat PSV - Ajax door zou kunnen gaan.