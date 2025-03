PSV is tevreden en wil contract van vaste kracht binnenkort gaan verlengen

PSV wil het contract van Guus Til verlengen. Dat meldt Mounir Boualin, en wordt bevestigd door Marco Timmer van Voetbal International. De 27-jarige middenvelder ligt momenteel nog tot medio 2026 vast bij de Eindhovenaren.

Zowel Boualin als Timmer meldt dat PSV en Peter Bosz tevreden zijn over de prestaties van Til. “Bosz ziet in hem dus ook een belangrijke pion voor de toekomst”, voegt Timmer daaraan toe.

Met hoeveel jaar de Eindhovenaren het contract van de aanvallende middenvelder willen verlengen, is vooralsnog niet bekend. Wel lijkt het er dus op dat ze binnenkort met elkaar om de tafel gaan.

Til doorliep de jeugd van AZ, waarvoor hij in 2016 ook zijn profdebuut maakte. In 2019 vertrok hij naar Spartak Moskou, voor achttien miljoen euro. In de jaren daarna werd hij door de Russische club verhuurd aan SC Freiburg en Feyenoord.

In 2022 nam PSV hem voor drie miljoen euro over van Spartak. Sindsdien is hij grotendeels een vaste waarde bij de Eindhovenaren.

Tot dusver speelde Til al 127 duels voor PSV, waarin hij goed was voor 35 goals en 22 assists. Woensdag tegen Arsenal (2-2) stond hij nog in de basis. Hij speelde de hele wedstrijd mee.

Momenteel ligt Til dus nog tot volgend jaar zomer vast in het Philips Stadion. Transfermarkt schat zijn huidige waarde momenteel overigens op twaalf miljoen euro.