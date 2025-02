PSV is te sterk voor Feyenoord en plaatst zich voor halve finale TOTO KNVB Beker

PSV heeft woensdagavond de laatste vier van de TOTO KNVB Beker gehaald. De ploeg van Peter Bosz rekende thuis in de kwartfinale af met Feyenoord, dat doelpunten van Johan Bakayoko en Guus Til om de oren kreeg: 2-0. Opnieuw zal het na afloop veel gaan over de arbitrage, omdat het doelpunt van Bakayoko zeer discutabel was.

Bosz koos er bij PSV voor om Jerdy Schouten terug te halen van het middenveld naar de defensie als vervanger van Olivier Boscagli. Daardoor kwam er op het middenveld een plek vrij voor Guus Til. Feyenoord moest liefst negen spelers missen, waardoor Priske enorm moest schuiven. Aanvoerder Quinten Timber keerde na een uitstekende invalbeurt tegen Ajax (2-1 verlies) terug in de basis, terwijl Ibrahim Osman rechts voorin de vervanger was van de licht geblesseerde Anis Hadj Moussa.

De eerste kans van de wedstrijd was direct raak. Bakayoko zette een een-twee op met Luuk de Jong en zag zijn eerste schot gekraakt worden. In tweede instantie schoot de rechtsbuiten van PSV alsnog raak: 1-0.

Het doelpunt was discutabel, want PSV'er Ismael Saibari stond op moment van schieten recht tussen Bakayoko en Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther in buitenspelpositie. Zowel scheidsrechter Pol van Boekel als VAR Erwin Blank oordeelde opmerkelijk genoeg dat Wellenreuther niet werd gehinderd door Saibari: een doelpunt voor PSV dus.

Het niveau van de wedstrijd was niet best en er waren weinig kansen over en weer. De gevaarlijkste poging die Feyenoord in de eerste helft deed kwam van Givairo Read. De rechtsback probeerde het van enorme afstand met links en zag Joël Drommel de bal uit de kruising tikken. Vlak voor rust kreeg Luuk de Jong een grote kans namens PSV. De spits kopte van dichtbij rakelings naast.

PSV kwam na rust sterk voor de dag en drukte Feyenoord achteruit. In de vijftigste minuut kopte De Jong van dichtbij op de lat. Vijf minuten later creëerde Igor Paixão aan de overzijde een uitstekende kans voor Antoni Milambo, die recht op Drommel schoot.

In de 68ste minuut verdubbelde PSV zijn voorsprong. Saibari haalde de achterlijn en bediende Til op maat met een lage voorzet. Laatstgenoemde tikte van dichtbij eenvoudig binnen: 2-0. Feyenoord probeerde in de eindfase aan te zetten. Invaller Julián Carranza kon in de 77ste minuut inkoppen op aangeven van Gijs Smal, maar de spits van Feyenoord kopte recht op Drommel.