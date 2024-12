PSV in sterke opstelling tegen HFC: Schouten voor het eerst weer in basis

De opstelling van PSV voor het KNVB-bekerduel tegen de Koninklijke HFC is bekend. Trainer Peter Bosz kiest ervoor om de net herstelde Jerdy Schouten voor het eerst sinds zijn terugkeer bij de selectie weer in de basis op te stellen. Verder krijgt Joël Drommel opnieuw het vertrouwen als 'bekerdoelman' van PSV. Het duel begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Bosz gaf tijdens de persconferentie aan dat hij niet van plan is om met een fantasie-opstelling te starten, maar wel rekening zal houden met de fysieke gesteldheid van zijn spelers en eventuele pijntjes die zijn opgelopen na de 1-0 nederlaag tegen sc Heerenveen.

Onder de lat neemt bekerkeeper Drommel plaats bij de Eindhovenaren. De achterhoede wordt gevormd door Richard Ledezma, Armando Obispo, Matteo Dams en Fredrik Oppegard. Op het middenveld heeft Bosz dus een plaats ingeruimd voor Schouten, hij vormt samen met Joey Veerman het vertrouwde controlerende blok. Guus Til is de nummer 10.

In de voorhoede krijgt Ricardo Pepi de kans in de basis. De vleugels worden bezet door Hirving Lozano en Ivan Perisic.

PSV-trainer Bosz kwam op de persconferentie nog terug op zijn uitspraak dat PSV geen topclub zou zijn. “Ik vind dat een goed elftal niet twee keer achter elkaar verliest. Ik heb het dus over het elftal. Een goed elftal, een topelftal verliest niet twee keer achter elkaar. Natuurlijk is en blijft PSV een topclub. Dat was al zo lang voordat ik hier was en zal zo zijn, als ik hier weer vertrokken ben.”

“Er wacht ons een belangrijke bekerwedstrijd en we hopen daarmee de weg omhoog weer in te zetten. Met alle respect voor de Koninklijke HFC, maar die wedstrijd moeten wij in ons stadium gewoon winnen”, stelt de Apeldoorner bij PSV TV.

Opstelling PSV: Drommel; Ledezma, Obispo, Dams, Oppegard; Schouten, Til, Veerman; Lozano, Pepi, Perisic

Opstelling Koninklijke HFC: n.n.b.