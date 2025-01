PSV houdt slechts een minimaal bedrag over aan megatransfer Xavi Simons

PSV houdt vermoedelijk een bittere nasmaak over aan de definitieve transfer van Xavi Simons (21) naar RB Leipzig, zo blijkt uit een uitgebreide analyse van journalist Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De clubwatcher rept over een ‘transfer met een bijzondere geur’.

Donderdagochtend kwam transferjournalist Florian Plettenberg met het grote nieuws dat Simons zich langer gaat binden aan Leipzig. De Nederlandse creatieveling tekent een contract tot medio 2027 in Duitsland en wordt de duurste inkomende transfer ooit voor de door Red Bull beheerde club.

Paris Saint-Germain kan zodoende een behoorlijk bedrag bijschrijven. De Franse hoofdstedelingen, die Simons dit seizoen voor de tweede keer uitleenden aan Leipzig, verdienen 50 miljoen euro plus enkele bonussen aan de transfer.

Dat bedrag kan nog oplopen tot maar liefst 80 miljoen euro. "Maar het is vrij onrealistisch dat dit bedrag bereikt zal worden", voegde Plettenberg daar gauw aan toe. In Eindhoven zijn de druiven zuur.

“Simons wordt nu door PSG alsnog doorverkocht aan Leipzig en dat lijkt vanuit zakelijk opzicht precies zo getimed. Het gebeurt vermoedelijk pas op dit moment om PSV de pas af te snijden en zo min mogelijk geld te laten opstrijken”, aldus Elfrink.

PSG kocht Simons in juli 2023 terug van PSV middels een clausule van 6 miljoen euro. “De Eindhovenaren probeerden de huid nog duur te verkopen en bedongen een periode waarin ze recht hadden op een stevig doorverkooppercentage, maar die periode is volgens buitenlandse media verlopen.”

Zodoende ontvangt PSV slechts een kleine vergoeding nu Simons voor een megabedrag definitief naar Duitsland vertrekt. “De club heeft nu sowieso nog wel recht op een solidariteitsvergoeding na de transfer van Simons naar Leipzig. Die komt neer op ongeveer 0,5 procent van de transfersom en ligt dus op 250.000 tot 400.000 euro.”

“Of er nog een mooi bedrag uit een eventueel doorverkooppercentage voortvloeit, is niet met honderd procent zekerheid te zeggen. Erg aannemelijk is het niet. Daarvoor is de strategie van Paris Saint-Germain net iets te uitgekiend geweest”, besluit Elfrink.