PSV hoopt verdediger van 20 miljoen euro binnen te kunnen halen

PSV beschouwt Sepp van den Berg als een zeer interessante optie rechts centraal achterin, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De Eindhovenaren hopen de 22-jarige verdediger weg te halen bij Liverpool, maar voorlopig is de vraagprijs van the Reds daarvoor te hoog.

Van den Berg kende een uitstekend seizoen op huurbasis bij FSV Mainz 05, maar lijkt niet op een serieuze kans te hoeven rekenen bij Liverpool, ook niet na de komst van landgenoot Arne Slot als opvolger van manager Jürgen Klopp. Van den Berg ligt tot medio 2026 vast op Anfield.

Een maand geleden sprak Van den Berg met De Telegraaf openlijk over een vertrek bij Liverpool. The Reds zouden mikken op een bedrag van liefst 20 miljoen euro voor Van den Berg, die dat prijskaartje zelf te gortig vindt.

Bij PSV gaat André Ramalho zeer waarschijnlijk transfervrij vertrekken. De club was al niet breed bezet op de positie rechts centraal achterin en maakt dus topprioriteit van die plek in het elftal.

Voor de Eindhovenaren is Van den Berg de ideale kandidaat. De verdediger heeft met zijn 1,92 meter voldoende lengte en beschikt bovendien over snelheid, waardoor hij met ruimte in de rug kan spelen. Daarnaast is hij comfortabel aan de bal.

PSV lijkt een lange adem nodig te hebben indien het uiteindelijk vol voor Van den Berg wil gaan. De Eindhovenaren zullen in geen geval een bedrag van twintig miljoen euro kunnen overmaken aan Liverpool.

Voetbal International wijst op de transfer van Jerdy Schouten, die een jaar geleden van Bologna overkwam naar PSV. De Italianen hadden aanvankelijk een veel hoger bedrag in hun hoofd dan PSV uiteindelijk betaalde voor de middenvelder.

PSV kon dankzij de houding van Schouten en zijn zaakwaarnemer Frank Schouten (geen familie), die keer op keer aangaven aan Bologna dat alleen Nederland een optie was voor hen, profiteren van een gereduceerd tarief. Frank Schouten is ook de zaakwaarnemer van Van den Berg.

