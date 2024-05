PSV gaat vol voor achttienjarig defensief talent van Bayer Leverkusen

PSV hoopt zich te versterken met Madi Monamay, zo schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De pas achttienjarige centrale verdediger moet worden overgenomen van Bayer Leverkusen, waar hij nog een jaar onder contract staat.

Monamay wordt gezien als een groot talent en lijkt in eerste instantie voor het beloftenteam in aanmerking te komen. Ook vanuit België is interesse in de jonge verdediger.

Bij Leverkusen traint Monamay al regelmatig mee met de A-selectie. Zijn debuut in de hoofdmacht maakte hij nog niet. PSV wil het tot volgend jaar lopende contract van de mandekker afkopen, zo meldt Elfrink.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Als jeugdspeler sloot Monamay zich aan bij de jeugdopleiding van het Belgische KVK Tienen-Hageland. Via KRC Genk kwam hij in 2022 in de jeugdopleiding van Bayer Leverkusen terecht, waar hij nu dus onder contract staat.

Monamay heeft de Belgische nationaliteit en was onder meer aanvoerder van het Belgische Onder 18-team. De verdediger is 1 meter 85 lang en kan op beide posities in het centrum uit de voeten.

Jan Vennegoor of Hesselink is degene die de contacten met Monamay warm houdt en er uiteindelijk voor moet zorgen dat de jonge Belg voor PSV gaat kiezen. Verwacht wordt dat de gevraagde som niet al te hoog ligt.

Leverkusen gaat naar verluidt wel een doorverkooppercentage proberen te bedingen, wat inhoudt dat de Duitse landskampioen in de toekomst aan het jeugdproduct kan verdienen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties