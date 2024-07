PSV-flop Sávio heeft absolute droomtransfer te pakken na topseizoen bij Girona

PSV-flop Sávio heeft absolute droomtransfer naar Manchester City te pakken na topseizoen bij Girona

Sávio mag zich officieel speler van Manchester City noemen. De Braziliaans international komt over van Troyes en tekent een vijfjarig contract in het Etihad Stadium.

Sávio was vorig seizoen één van de absolute uitblinkers van Girona, dat lange tijd meedeed om het landskampioenschap van Spanje. Alhoewel dat uiteindelijk een brug te ver bleek, plaatsten de Catalanen zich wel voor de Champions League.

Sávio was vorig seizoen goed voor negen treffers en tien assists in LaLiga en maakte daarnaast ook grote indruk met zijn bij vlagen onnavolgbare spel. Troyes, dat hem verhuurde aan mede-City Group-club Girona, ontvangt minimaal 25 miljoen en maximaal 40 miljoen euro voor Sávio.

Sávio werd in het seizoen 2022/23 door Troyes nog gestald bij PSV, maar dat werd door meerdere redenen nooit een succes. Alhoewel de twintigjarige Braziliaan zijn kwaliteiten liet zien bij vooral Jong PSV, kwam hij ook regelmatig niet in actie wegens blessures en interlandverplichtingen bij jeugdteams van Brazilië gedurende het seizoen.

“Ik ben zo blij om me aan te sluiten bij Manchester City, de Premier League-kampioen en de WK voor clubteams-winnaar", laat Sávio op de clubsite weten waar hij terecht is gekomen. "Iedereen weet dat City op dit moment het beste team ter wereld is, dus om hier te zijn is voor mij geweldig."

“Ik ben enthousiast over de kans om onder Pep Guardiola te werken, één van de beste coaches ooit, en iemand die me zal helpen nog beter te worden. Ik heb een geweldige tijd gehad in Spanje en ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging: spelen in de Premier League en samen met enkele van de beste spelers ter wereld."

"Ik kan niet wachten om de fans en mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en hopelijk deel uit te maken van het brengen van meer succes naar City." City-directeur Txiki Begiristain is eveneens in zijn nopjes. "Wat hij vorig seizoen presteerde bij Girona was waanzinnig en hij is al een volwaardig Braziliaans international. Hij gaat dit seizoen een grote rol spelen bij City."

