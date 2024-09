PSV’er staat open voor interlandcarrière in het Nederlands elftal

Mauro Júnior en PSV voeren gesprekken over zijn aflopende contract in Eindhoven, zo vertelt de 25-jarige Braziliaan maandagmiddag tijdens een persconferentie in het Philips Stadion. De linkspoot voelt het vertrouwen van PSV, maar kan nog niet aangeven of zijn toekomst bij de club ligt.

PSV pikte Mauro Júnior in de zomer van 2017 op bij Desportivo in zijn geboorteland Brazilië. De veelzijdige jeugdinternational is bezig aan zijn achtste seizoen in Eindhoven, maar mogelijk ook zijn laatste.

Maandag werd Mauro Júnior door PSV naar voren geschoven tijdens het persmoment voorafgaand aan het treffen met Sporting Portugal in de Champions League. Zijn aflopende contract kwam daarbij ter sprake.

“Ik ben heel blij om deel uit te mogen maken van de club en voel vertrouwen. Maar ik kan op dit moment nog niet aangeven of ik definitief blijf”, aldus Mauro Júnior, geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

Het dienstverband van Mauro Júnior bij PSV wordt gekenmerkt door veel blessureleed. “Het is heel teleurstellend en een risico dat je soms als voetballer loopt. Het belangrijkste is dat ik nu terug ben en weer fit ben geraakt.”

Opvallend genoeg kreeg Mauro Júnior ook de vraag of hij het ziet zitten om voor Oranje te spelen. “Ik zou er open voor staan, maar moet dan wel een Nederlands paspoort hebben en dat is nog niet het geval. Ik moet dan ook nog een woordje meer Nederlands spreken.”

Mauro Júnior speelde tot dusver 128 officiële wedstrijden namens de hoofdmacht van PSV, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 14 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 7 miljoen euro.