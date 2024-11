PSV’er Ricardo Pepi scoort weer en heeft ook bij Verenigde Staten indrukwekkende statistieken

Ricardo Pepi was maandagnacht andermaal trefzeker voor de Verenigde Staten. De 21-jarige reservespits van PSV was tegen Jamaica (4-2 winst) verantwoordelijk voor de derde Amerikaanse treffer. Pepi heeft ook in dienst van Team USA indrukwekkende statistieken.

Waar Malik Tillman opnieuw genoegen moest nemen met een plek op de bank, stond Pepi wederom in de basiself van bondscoach Mauricio Pochettino. De goaltjesdief van PSV deed in St. Louis 78 minuten mee.

Sterspeler Christian Pulisic brak na een klein kwartier de ban. De aanvaller van AC Milan tikte een fraaie hoge steekbal van Juventus-middenvelder Weston McKennie langs doelman Andre Blake: 1-0.

Twintig minuten later dacht Pulisic zijn tweede van de avond te maken, maar het doelpunt kwam op naam van Jamaica-verdediger Di’Shon Bernard, die de bal van richting veranderde: 2-0.

Toen was het de beurt aan Pepi, die nog voor rust de 3-0 noteerde. Vanaf de rand van het zestienmetergebied schoot hij de bal laag in de verre hoek. Pepi heeft ook in Amerikaanse dienst uitstekende statistieken

De aanvalsleider speelde tot dusver 1.628 minuten namens zijn land, verdeeld over 33 optredens. Daarin wist Pepi al dertien keer het net te vinden. Daarnaast fungeerde hij driemaal als aangever.

Acht minuten na rust was het Demarai Gray die wat terug deed namens de bezoekers uit Jamaica: 3-1. Met een heerlijke knal gooide Juventus-aanvaller Timothy Weah het duel uiteindelijk op slot: 4-1.

Gray scoorde nog zijn tweede treffer van de avond, maar kon een 4-2 nederlaag van Jamaica niet voorkomen. Verenigde Staten mag zich door de zege opmaken voor de halve finales van de CONCACAF Nations League.