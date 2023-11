‘PSV en Stewart zijn overtuigd en gaan 12 tot 14 miljoen euro neertellen’

Woensdag, 22 november 2023 om 11:10 • Wessel Antes

Het moet gek lopen wil PSV de optie tot koop die is bedongen op Malik Tillman niet lichten, zo meldt Marco Timmer van Voetbal International woensdagochtend. De Eindhovenaren kunnen de 21-jarige middenvelder na dit seizoen definitief overnemen van Bayern München, waar hij tot medio 2026 vastligt. Voor de definitieve komst van Tillman gaat PSV vermoedelijk een behoorlijk bedrag neertellen.

De achtvoudig international van Team USA kwam afgelopen zomer op tijdelijke basis over van Bayern, waarvoor PSV een huursom van 1 miljoen euro betaalt. De Eindhovenaren kunnen ervoor kiezen Tillman definitief over te nemen en lijken dat te doen. Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sports meldde in een eerder stadium een optie tot koop van 12 tot 14 miljoen euro. PSV kan Tillman na het lichten van de clausule langdurig vastleggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In gesprek met Timmer neemt Tillman al bijna een voorschot op een langer verblijf in het Philips Stadion. “Ik heb het vanaf de eerste dag ontzettend naar mijn zin bij PSV. Het was de juiste stap voor mij na Rangers FC. De trainer, het team en de aanvallende stijl van spelen passen bij me. We spelen bovendien in de Champions League en dat was voor mij een heel belangrijke voorwaarde. Dat we meedoen om het kampioenschap ook. Dat vergt namelijk voortdurend een bepaalde mindset.”

Tillman voelt zich thuis in Brabant, zo laat hij duidelijk blijken. “Ik heb alleen maar positieve gevoelens over PSV. Ik wil me in Eindhoven weer verder ontwikkelen en wie weet wat er dan vervolgens mogelijk is.” Volgens Transfermarkt is de Amerikaan momenteel 8 miljoen euro waard, maar PSV zal dus een hogere transfersom neertellen voor zijn diensten.

Toch kan Tillman niet met honderd procent zekerheid zeggen waar hij volgend seizoen speelt. “Wat er na dit seizoen gebeurt, weet ik niet. Dat ligt aan PSV en Bayern. Als PSV de koopoptie activeert, heb ik er denk ik niet veel over te zeggen. Dan voetbal ik bij PSV op een hoog niveau, wil ik beter worden, om uiteindelijk weer een stap omhoog te maken.”

Tillman kwam tot dusver 527 minuten in actie onder trainer Peter Bosz, verdeeld over 13 optredens. Daarin was de huurling betrokken bij acht doelpunten. Vijfmaal mocht Tillman zelf een treffer noteren, driemaal was hij aangever. Tillman speelde overigens ook nog een helft mee bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

Sergiño Dest

PSV lijkt in het restant van het seizoen dus behoorlijk wat miljoenen te spenderen aan koopopties, daar Mundo Deportivo afgelopen zaterdag al wist te melden dat de Eindhovenaren Dest definitief gaan overnemen van FC Barcelona. De 23-jarige rechtsback gaat PSV naar verluidt zo’n 10 miljoen euro kosten.