PSV denkt aan voormalig speler van Ajax als opvolger van Matteo Dams

PSV, VfB Stuttgart en TSG Hoffenheim denken aan Anass Salah-Eddine als versterking in de laatste dagen van de winterse transferperiode. FC Twente zou dus moeten vrezen voor een vertrek van de 23-jarige linksback.

Transferjournalist Fabrizio Romano brengt het nieuws via Instagram Stories. Meerdere clubs zouden aandringen op de komst van Salah-Eddine, die bezig is aan een sterk seizoen bij Twente.

In de Grolsch Veste ligt de Amsterdamse Salah-Eddine nog tot medio 2027 vast, met de optie voor nog een seizoen. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 5 miljoen euro.

PSV lijkt de opvolger van de naar Saudi-Arabië vertrekkende Matteo Dams dus dicht bij huis te zoeken. Volgens Voetbal International staat ook Souffian El Karouani (FC Utrecht) hoog op het lijstje in Eindhoven.

Salah-Eddine is sinds februari 2024 officieel eigendom van Twente, dat 1 miljoen euro betaalde aan Ajax. Verdeeld over twee periodes staat de teller inmiddels op 51 officiële wedstrijden namens de Tukkers. Daarin was Salah-Eddine goed voor twee doelpunten en vijf assists.

Salah-Eddine genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij AZ en Ajax. Uiteindelijk speelde de linkspoot tien officiële wedstrijden in de Amsterdamse hoofdmacht.

De negenvoudig international van Jong Oranje staat er dus ook goed op in Duitsland. Stuttgart is de huidige nummer vier van de Bundesliga, terwijl Hoffenheim het een stuk minder doet met een vijftiende plaats.