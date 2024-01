PSV bedenkt zich en zet vol in op Driouech: ‘Excelsior gaat fors cashen’

PSV gaat er toch alles aan doen om Couhaib Driouech weg te plukken bij Excelsior, zo meldt Rik Elfrink woensdagavond. Eerst luidde de berichtgeving dat de Eindhovenaren niet verder wilden onderhandelen vanwege de hoge vraagprijs van Excelsior, maar nu heerst het vertrouwen dat er een akkoord bereikt kan worden voor minder dan vijf miljoen euro.

Woensdagochtend bracht PSV het eerste bod van 2,1 miljoen euro uit op de vleugelspits van de Rotterdammers, die naar verluidt minimaal 5 miljoen euro én een doorverkooppercentage wensen te ontvangen.

Nadien leken de Eindhovenaren door te schakelen en de club kwam plotseling uit bij Million Manhoef. Er werd geïnformeerd bij Vitesse, maar al snel trok PSV zijn interesse in de buitenspeler in. Hij werd afgebeld.

De afname van de interesse in Manhoef blies de belangstelling voor Driouech nieuw leven in. PSV is volgens Elfrink nu wél bereid om meer dan 2,1 miljoen euro te betalen, terwijl Excelsior bereid lijkt te snijden in de vraagprijs.

“Als het tot een deal komt, en PSV heeft er vertrouwen in, dan gaat Excelsior sowieso fors cashen”, zo schrijft Elfrink op X. “Er wordt nog altijd op wat borden geschaakt.”

Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad stelt dat ook Feyenoord in de markt is voor Driouech, al kan Elfrink die berichten vooralsnog niet bevestigen. Laatstgenoemde journalist meldt dat het management van de aanvaller niets weet van interesse van Arne Slot.

Driouech is in beeld gekomen omdat PSV te maken heeft met een blessure van Noa Lang in de selectie én omdat Yorbe Vertessen op de drempel van een overstap naar FC Union Berlin staat.

