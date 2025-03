PSG maakt er vier in Rennes en lijkt klaar voor Liverpool; grote verontwaardiging over arbitrale beslissing

Paris Saint-Germain heeft zaterdag geen fout gemaakt in de ‘strijd’ om de Franse landstitel. Trainer Luis Enrique stelde een B-elftal op en zag zijn team met 1-4 winnen van Stade Rennes. Nummer twee Olympique Marseille is, met een duel minder gespeeld, op zestien punten gezet.

Bijzonderheden:

Met Desiré Doué en Bradley Barcola stond er genoeg creativiteit op het veld bij PSG, dat dankzij dat duo op voorsprong kwam. Doué stuurde Barcola de diepte in en laatstgenoemde passeerde doelman Brice Samba door zijn benen: 0-1.

Diezelfde Samba vroeg enkele minuten later nadrukkelijk om een gele kaart voor Barcola, die zijn arm volledig uitstak om een bal tegen te houden. Opvallend genoeg kreeg de aanvaller geen geel, maar de protesterende Samba wel.

Vijf minuten na de onderbreking liet Barcola zich gelden. Ditmaal met een fijne pass op Gonçalo Ramos, die van dichtbij binnenwerkte: 0-2.

Lilian Brassier bracht de spanning volledig terug, door twee minuten na de 0-2 de aansluitingstreffer tegen de paal te koppen. Een fraai moment voor de verdediger, voor wie het zijn eerste goal voor Rennes was.

In de slotfase liep PSG alsnog uit. Achraf Hakimi ontsnapte aan de verdediging en legde breed op mede-invaller Ousmane Dembélé, die simpel binnentikte.

Dembélé verkeert dit kalenderjaar in grootse vorm en schreef in minuut 93 zijn tweede treffer bij. Met links verraste hij Samba in de korte hoek: 1-4.

PSG lijkt zodoende helemaal klaar voor de return in de Champions League tegen Liverpool. In de heenwedstrijd van de achtste finale waren de Parijzenaren veel beter dan de ploeg van Arne Slot, maar desondanks ging Liverpool er met de zege vandoor: 0-1.