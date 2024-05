‘PSG identificeert opvolger van Mbappé en hoort vraagprijs van 120 miljoen euro’

Paris Saint-Germain ziet in Kvicha Kvaratskhelia de ideale opvolger voor Kylian Mbappé, die deze zomer vertrekt uit de Franse hoofdstad. De 23-jarige vleugelaanvaller van Napoli maakte met name vorig seizoen, in het kampioensjaar van zijn club, grote indruk en wordt bij PSG gezien als transfertarget nummer één, zo meldt onder andere RMC Sport.

De geruchtenmolen rondom Mbappé draaide de laatste maanden overuren. Er werd gesproken over transfers naar Liverpool, Saudi-Arabië en voornamelijk Real Madrid. De Franse superster, die sinds 2017 uitkwam voor Paris Saint-Germain, loopt deze zomer uit zijn contract en kan dus gratis de deur uit.

Daarom kijken de Parijzenaren alvast rond naar mogelijke opvolgers voor Mbappé. In die zoektocht is het uitgekomen bij Napoli. PSG-trainer Luis Enrique is naar verluidt groot fan van de Georgiër en zou hem deze zomer graag aan zijn selectie willen toevoegen.

Het bestuur van Les Parisiens ziet in Kvaratskhelia de perfecte speler voor de lange termijn en overweegt daarom een aanbod op tafel te leggen in Napels.

RMC Sport meldt ook dat er zelfs al contact is geweest tussen de Franse kampioen en het management van Kvaratskhelia. PSG ziet Napoli namelijk als een lastige partner om zaken mee te doen, daar het vorig jaar Victor Osimhen tegen geen enkel aanbod liet vertrekken.

Naar verluidt is PSG bereid om diep in de buidel te tasten om de komst van Kvaratskhelia te realiseren. Er wordt gemeld dat de Fransen denken aan een bod van rond de 80 miljoen, al denkt Napoli minstens 120 miljoen te kunnen vangen voor de aanvaller.

Ondanks het ronduit teleurstellende seizoen dat Napoli draait, kan Kvaratskhelia toch aardige cijfers overleggen. In 42 officiële wedstrijden was de vleugelaanvaller goed voor 10 treffers en 9 assists.

