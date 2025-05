Probleem bij Feyenoord? 'In drie weken tijd van eerste naar derde keuze'

Het is dringen op de linksbackpositie bij Feyenoord. In de AD Voetbal podcast wordt de huidige situatie van Quilindschy Hartman besproken. De Oranje-international mocht als invaller tegen Heracles Almelo (1-4 winst) slechts zeventien minuten meedoen.

Hartman (23) keerde in februari terug na een zware kruisbandblessure. De linkspoot moest tijdens de laatste twee wedstrijden van Feyenoord genoegen nemen met een plek op de bank.

Huurling Hugo Bueno is momenteel basisspeler onder Robin van Persie, die er tegen Heracles voor koos om Gijs Smal eerder te brengen dan Hartman.

Clubwatcher Mikos Gouka vindt dat uiterst opvallend. “Drie weken geleden was hij de nummer één en Van Persie was lyrisch over hem.”

“Q dit, Q dat. Onlangs kwam er een gelikte documentaire uit, waarin je hem ziet knokken om terug te keren. Maar als je naar zijn huidige status kijkt, dan zie je dat hij tegen Fortuna Sittard in de rust gewisseld is. Tegen PEC Zwolle mocht zo’n beetje iedereen invallen, maar hij niet. Daar zit al wat pijn. Daar was hij teleurgesteld over”, weet Gouka.

Gouka denkt dat Hartman in Almelo opnieuw een bittere pil moest slikken. “Hij is in drie weken tijd van eerste keuze naar derde keuze gegaan.”

Gouka vraagt zich af of het met de contractsituatie van Hartman te maken heeft. “Er wordt voortdurend gezegd dat hij niet wil verlengen. Dan ga je toch denken dat er iets is. Aan de andere kant mag hij wel invallen, dus er zal niets ernstigs aan de hand zijn zoals een ruzie met Van Persie bijvoorbeeld. ”

“In dat geval had Van Persie hem niet meer laten invallen. Hartman knokt ervoor om terug te komen, maar over een week is de competitie voorbij. Dan houdt het in feiten op. De kans is groot dat hij vertrekt”, besluit Gouka.