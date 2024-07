Priske wint eerste wedstrijd met Feyenoord: ‘Ik heb veel antwoorden gekregen’

Feyenoord heeft zaterdag de eerste oefenwedstrijd onder Brian Priske eenvoudig gewonnen. De Deense trainer liet de Rotterdammers tegen FC Dordrecht (0-4 winst) voor het eerst spelen in een 3-4-3-formatie en ziet voldoende aanknopingspunten. "Ik heb veel gezien en veel antwoorden gekregen", aldus Priske tegenover Feyenoord ONE.

Waar Feyenoord de afgelopen drie jaar onder Arne Slot steevast 4-3-3 speelde, gooit Priske het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen over een andere boeg. "De manier van spelen is anders dan ze gewend zijn", weet de coach, die overgenomen werd van Sparta Praag.

Priske geeft zijn spelers de tijd om zich aan te passen aan het nieuwe systeem en de formatie. "Ik heb veel spelers een goede wedstrijd zien spelen en ze deden er alles aan om te winnen."

Feyenoord heeft een zware eerste trainingsweek achter de rug. Priske zag al trainingspatronen terug in de wedstrijd tegen Dordrecht. "We moeten nog kleine aanpassingen doen, want andere teams zullen ons meer pijn doen dan vandaag is gebeurd."

Feyenoord won dankzij goals van Calvin Stengs, Ayase Ueda, Bart Nieuwkoop en Ilias Sebaoui. Priske wil na afloop geen uitblinker aanwijzen. "Dit soort vragen krijg ik altijd", lacht de oefenmeester. "Ik weet niet of iemand mij echt heeft verbaasd."

"Ik heb 22 spelers in actie gezien en dat is goed. Op de training kun je veel zien, maar op het veld, elf-tegen-elf, zie je het echte karakter en de kwaliteiten van een speler. Vandaag zag ik veel goede dingen."

