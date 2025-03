De uitmuntende prestaties van Francesco Farioli bij Ajax dit seizoen blijven ook in het buitenland niet onopgemerkt. Volgens Valentijn Driessen geniet de Italiaan nu al interesse uit de Premier League.

Dat Farioli in Amsterdam met een knap seizoen bezig is, bewees Ajax zondag andermaal met de 0-2 topperzege bij PSV. Het gat met de naaste belager steeg naar negen punten en de Amsterdammers kunnen een nieuwe landstitel ruiken.

Over de toekomst van Farioli in de Johan Cruijff ArenA is desondanks veel te doen. De hoofdreden daarvoor is het vertoonde spel, wat niet aanvallend genoeg zou zijn voor een club als Ajax.

Andere clubs kijken klaarblijkelijk met meer waardering naar het spel dat Farioli zijn ploeg laat spelen. “Ik heb gehoord dat Aston Villa Farioli als nummer één op de lijst heeft als Unai Emery daar weggaat”, zo vertelt Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Dat geluid heb ik opgevangen.”

Emery presteert al geruime tijd uitstekend in Birmingham, waar hij sinds november 2022 de scepter zwaait en een contract heeft tot de zomer van 2029. Vorig seizoen kwalificeerde Villa zich voor het eerst sinds het seizoen 1982/83 voor de Champions League, destijds nog de Europacup I, door vierde te eindigen in de Premier League.

In de huidige jaargang bezetten the Villans de negende plek met nog negen wedstrijden te spelen. In het miljardenbal wacht een kwartfinaletweeluik met Paris Saint-Germain. Mogelijk leeft belangstelling in de diensten van Emery op als gevolg van zijn resultaten met Villa.

Farioli tekende vorig jaar zomer een contract tot medio 2027 bij Ajax. Wil Villa zakendoen met Alex Kroes en de zijnen, zal er vermoedelijk een transfersom op tafel moeten komen.