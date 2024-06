Premier League blijft gebruikmaken van VAR: slechts één club stemt tegen

De Premier League blijft gebruikmaken van de VAR. Donderdag stemden de twintig clubs over een voorstel van Wolverhampton Wanderers om de videoscheidsrechter te schrappen vanaf komend seizoen. Negentien van de twintig clubs stemden vóór de VAR, slechts één club tegen: Wolverhampton.

De Engelse competitie maakt sinds 2019 gebruik van de VAR, maar dat leidt regelmatig tot discussie. Wolverhampton besloot vorige maand om een voorstel in te dienen om te stoppen met de VAR. Daar werd donderdag over gestemd.

Om de VAR daadwerkelijk af te schaffen, moesten nog in totaal dertien clubs zich aansluiten bij Wolves. Dat gebeurde niet, en daarom wordt er ook volgend seizoen gewoon gebruikgemaakt van de VAR in de Premier League.

Wel kwamen de clubs overeen dat er ‘verbeteringen tot stand moeten komen in het voordeel van het spel en de supporters’. Er is een lijst samengesteld met een aantal van die verbeteringen waar aan gewerkt moet worden.

Men wil bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de flow minder uit de wedstrijd wordt gehaald, door de drempel voor VAR-momenten hoger te leggen. Daarbij moet er onder meer gebruik worden gemaakt van een semi-geautomatiseerde buitenspeltechnologie.

Ook is het de bedoeling dat fans meer op de hoogte worden gebracht van de beslissing van de VAR of de scheidsrechter, bijvoorbeeld via beelden op de schermen in het stadion of een scheidsrechter die in het stadion zijn beslissing toelicht.

In februari toonden statistieken nog aan dat het aantal juiste beslissingen door de VAR van 82 naar 96 procent was gestegen in de hoogste Engelse voetbaldivisie.

