Prachttreffer Rafael Leão niet genoeg voor zege Milan door goal Koopmeiners

AC Milan is in eigen huis niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Atalanta. I Rossoneri kwamen dankzij een prachtig doelpunt van Rafael Leão wel op voorsprong, maar dat bleek niet voldoende. Teun Koopmeiners bepaalde de eindstand nog voor rust op 1-1. Milan staat iets steviger op plek drie, terwijl het als vijfde geplaatste Atalanta een belangrijk punt pakt in de strijd om een Champions League-ticket.

Aan de kant van Milan begon Tijjani Reijnders op de bank, waardoor het blok op het middenveld bestond uit Yacine Adli en Ismaël Bennacer. Leão, Ruben Loftus-Cheek en Christian Pulisic moesten voor de aanvoer richting spits Olivier Giroud zorgen. Bij Atalanta stond zowel Koopmeiners als Marten de Roon op het middenveld, terwijl Mitchel Bakker en Hans Hateboer plaatsnamen op de bank.

Milan ging furieus van start en kreeg al snel een schietkans via Giroud, wiens inzet ternauwernood gekeerd werd door Giorgio Scalvini. De centrumverdediger van Atalanta was in de derde minuut kansloos bij het prachtige doelpunt van Leão, die langs Emil Holm glipte en de bal vanuit een niet al te makkelijke hoek keihard in de kruising werkte: 1-0.

Leão ?????????? 'm de kruising in! ?? Milan schiet uit de startblokken met deze ge-wel-di-ge goal van de razendsnelle Rafael Leão ??#ZiggoSport #SerieA #MilanAtalata pic.twitter.com/HlVFNp9FAs — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 25, 2024

Atalanta was de onderliggende partij, al betekende dat niet dat het niet gevaarlijk werd. Zo had Mike Maignan een redding in huis op een schot van Holm, waarna de rebound niet besteed was aan Charles De Ketelaere. De Belg probeerde het even later opnieuw, dit keer kwam hij niet langs de goed spelende Adli. Aan de andere kant zag Loftus-Cheek zijn kopbal naast gaan.

Vijf minuten voor rust kreeg Atalanta een strafschop. Giroud probeerde de bal weg te werken bij een hoekschop, maar raakte in plaats daarvan Holm. Koopmeiners ging achter de bal staan en werd ogenschijnlijk gehinderd door de nodige laserpennen. Veel maakte het Koopmeiners echter niet uit, die door het midden raak schoot: 1-1.

?????????????????????? met de ???????? ?? De Nederlander schiet raak vanaf 11 meter in San Siro en zet Atalanta op gelijke hoogte: 1-1 ??#ZiggoSport #SerieA #MilanAtalanta pic.twitter.com/2i3RToWBSY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 25, 2024

Atalanta kwam na rust beter voor de dag, al kon het niet voorkomen dat Davide Calabria een prima kans op de 2-1 kreeg. Marco Carnesecchi hield Atalanta echter op de been met een goede redding. De goalie van de ploeg uit Bergamo zag tot zijn opluchting dat Loftus-Cheek even later van dichtbij naast schoot, tot onbegrip van San Siro.

In de slotfase verscheen Milan weinig meer voor het doel van Carnesecchi, terwijl Atalanta een gelijkspel een prima resultaat leek te vinden. Er gebeurde dan ook niet veel meer, waardoor 1-1 een logische eindstand was.

