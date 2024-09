'Potentieel ontslag Erik ten Hag bij Manchester United kan goed nieuws betekenen voor assistent Ruud van Nistelrooij'

De ondermaatse prestaties van Manchester United houden de gemoederen bezig. Na het 0-3 verlies tegen Tottenham Hotspur zondagavond, wordt er in de Britse pers nadrukkelijk gesproken over een mogelijk ontslag van Erik ten Hag. Mocht de Haaksberger daadwerkelijk de zak krijgen, wordt zijn assistent Ruud van Nistelrooij mogelijk doorgeschoven.

Volgens verschillende Engelse media, waaronder de BBC en Sky Sports, heeft Ten Hag in ieder geval nog twee wedstrijden om het tij te keren. De duels met FC Porto (Europa League) en Aston Villa (Premier League) zouden cruciaal zijn voor Ten Hags toekomst op Old Trafford.

Het nieuws volgt op een dramatische reeks van Manchester United. Voor de nederlaag tegen the Spurs werd er gelijkgespeeld tegen FC Twente (1-1) en Crystal Palace (0-0), terwijl eerder in het seizoen al verloren werd van Liverpool (0-3) en Brighton & Hove Albion (2-1). Vooral de thuisnederlagen tegen concurrenten - op papier - Liverpool en Tottenham wegen zwaar bij de clubleiding van the Red Devils.

En dus staat de positie van Ten Hag ter discussie. Indien hij na de aanstaande twee duels de laan uitgestuurd wordt, krijgt Van Nistelrooij dus mogelijk de kans.

Volgens de Engelse tak van ESPN wordt de voormalig topspits namelijk gezien als realistisch optie op interim-basis, indien nodig. Of hij daarna definitief kan aanblijven, is nog de vraag.

Voor de momenteel niet-vacante positie van hoofdtrainer van Manchester United worden inmiddels al weer de nodige namen genoemd. Zo zou INEOS, het bedrijf dat sinds eerder dit jaar mede-eigenaar is van de club, waardering hebben voor zowel Graham Potter als Gareth Southgate.

Dat meldt de Britse journalist Ben Jacobs maandag. Hij voegt daaraan toe dat Eddie Howe afgelopen zomer door de directie is overwogen als mogelijke nieuwe Manchester United-trainer. Thomas Tuchel, die eerder ook in beeld was, zou nu niet de eerste keuze zijn.