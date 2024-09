'Positie van Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan ernstig in twijfel getrokken'

Er heerst ontevredenheid binnen AC Milan over het functioneren van Zlatan Ibrahimovic, zo onthult La Repubblica donderdag. In een uitgebreide analyse schetst een van de grootste Italiaanse kranten dat de positie van de oud-spits, tegenwoordig adviseur bij de club, niet langer houdbaar lijkt.

Als bewijslast haalt La Repubblica verschillende gebeurtenissen aan die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Zo dook Ibrahimovic op in een video met YouTuber IShowSpeed, door velen omschreven als een 'homofobe clip'.

Daarnaast worden twijfels geplaatst bij het vertrek van Ignazio Abate en diens vader. De 37-jarige verdediger, die in zijn actieve loopbaan 306 keer uitkwam voor de Rossoneri, was als trainer werkzaam in de jeugdopleiding.

Ook over het nieuwe contract voor zoon Maximilian Ibrahimovic zijn 'rake woorden' gevallen. Intern is men het er niet over eens dat de zeventienjarige Zweed voorrang krijgt op het grote talent Francesco Camarda.

Fans van AC Milan verwijten Ibrahimovic dat hij nergens te bekennen was toen het anderhalve week geleden in Rome tot een relletje kwam. Op bezoek bij Lazio zonderden Rafael Leão en Theo Hernández zich af van de rest van de groep tijdens een drinkpauze.

Ibrahimvoic was zelf niet aanwezig bij het duel in Rome. "Je kunt niet een grote mond hebben in de zomer en er dan niet zijn op de momenten dat het moet", wezen Italiaanse media op zijn vakantie op Ibiza.

De twijfel rond Ibrahimovic kan niet los worden gezien van de sportieve prestaties van AC Milan. De ploeg van Paulo Fonseca bezet een teleurstellende veertiende plek in de Serie A met twee punten uit drie wedstrijden.