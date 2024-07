Portugal en Frankrijk scoren niet: verlenging of penalty's moeten doorslag geven

Frankrijk en Portugal hebben elkaar in evenwicht gehouden in de kwartfinale van het EK. Na negentig minuten voetbal wisten beide teams niet tot scoren te komen, waardoor een verlenging en eventueel penalty’s de doorslag moeten gaan geven.

Bij Frankrijk ontbrak Adrien Rabiot, die er niet bij was vanwege een schorsing. Verder moesten Ousmane Dembélé en Marcus Thuram genoegen nemen met een reserverol. Bondscoach Roberto Martínez voerde geen wijzigingen door in zijn basiself.

Zeker de eerste helft bleek een tactisch schaakspel, want levensgrote kansen werden niet gecreëerd en het gevecht tussen de grootmachten speelde zich vooral af op het middenveld. Frankrijk-verdediger Theo Hernández en Portugal-middenvelder Bruno Fernandes beproefden hun geluk met pogingen van afstand, al leverden die niets op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de tweede helft kwam er beduidend meer ruimte op het veld. In de openingsfase na rust was Portugal sterk en kwam het team van Martínez tot zeker drie goede mogelijkheden. Eerst voorkwam Eduardo Camavinga dat Rafael Leão op doel schoot; vervolgens brak doelman Mike Maignan op uitstekende wijze redding na een schot van Fernandes.

Ook Vitinha mocht van dichtbij aanleggen na een voorzet vanaf de linkerkant, maar hij slaagde er niet in Maignan te passeren. De hakbal van Cristiano Ronaldo uit de rebound leverde niets op.

Na ruim een uur spelen werd Frankrijk weer sterker: in korte tijd werden er drie grote kansen genoteerd. Randal Kolo Muani miste de grootste kans oog in oog met doelman Diogo Costa. Nadien misten ook Camavinga en invaller Dembélé hun respectievelijke mogelijkheden.

Ondanks verwoede pogingen van beide teams werd er binnen de reguliere speeltijd niet meer gescoord.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties