Politie arresteert 53 mensen rond Champions League-finale Real en Dortmund

De Metropolitan Police heeft zaterdagavond 53 mensen gearresteerd rond de Champions League-finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Vijf van hen betraden het speelveld, de rest probeerde de beveiliging te doorbreken en toegang te krijgen tot het stadion.

De UEFA had voor beide clubs 25.000 tickets vergeven om te verdelen onder de supporters. Bij Dortmund waren echter 400.000 aanvragen binnengekomen. Veel Duitse fans reisden dan ook zonder toegangsbewijs af naar Londen.

Op beelden op internet is te zien hoe de colonne Duitse fans voor de Engelse straten liep in aanloop naar de finale. Hoeveel fans van Dortmund uiteindelijk zijn afgereisd naar de Engelse hoofdstad is niet bekend.

De bestorming van het veld door enkele mensen vond al plaats tijdens de eerste minuut van de wedstrijd. Marcel Sabitzer was een van de spelers die de beveiliging hielp door een veldbestormer naar de grond te werken.

Al snel werd duidelijk dat de actie verband hield met een weddenschap van een Russische influencer. Wat de weddenschap of uitdaging precies inhield werd niet helemaal duidelijk, maar er zou in totaal zo'n 300.000 euro op het spel hebben gestaan.

Een woordvoerder van Wembley veroordeelt de actie. "Het is niet toegestaan om het speelveld van Wembley te betreden. We veroordelen dan ook met klem de acties van degenen die de Champions League-finale kort na de aftrap hebben onderbroken."

"Alle betrokken personen zijn inmiddels gearresteerd", gaat het statement verder. "We zullen de autoriteiten ondersteunen om ervoor te zorgen dat er passende acties worden ondernomen."

De meeste arrestaties hadden echter betrekking op pogingen om de beveiliging van Wembley te schenden, daar enkele fans zonder ticket het stadion probeerden te betreden. "Deze acties zijn niet geslaagd", valt te lezen in het statement van de Metropolitan Police.

"Dankzij de inspanningen van stewards, stadionpersoneel en politie is een gedegen veiligheidsplan opgesteld. Alle betrokken partijen hebben nauw samengewerkt om de veiligheid te handhaven en dat is op hoofdlijnen gelukt."

