Polen raakt grote ster Lewandowski zes dagen voor EK-duel met Nederland kwijt

Polen krijgt maandagavond in zijn laatste oefenduel op weg naar het EK een gigantische domper te verwerken. Robert Lewandowski, de absolute vedette van het Poolse elftal, is tegen Turkije na een half uur op de grond gaan zitten met een onbekende blessure. En daar bleef het niet bij voor de Polen in de eerste helft.

In de twaalfde minuut raakte Polen ook al Karol Swiderski kwijt. Opvallend genoeg raakte de aanvaller geblesseerd bij het juichen na het maken van de openingstreffer tegen de Turken.

Na een tikje opzij van Lewandowski kon Swiderski in de twaalfde minuut van dichtbij makkelijk binnenschieten. De doelpuntenmaker vierde dat met een knieschuiver. Daarna maakte Swiderski nog een sprongetje, waarna de speler van Hellas Verona uiterst ongelukkig terechtkwam bij de landing.

Na een half uur ging Lewandowski plots op het gras zitten. Het is onduidelijk wat de aanvaller van FC Barcelona mankeert, maar hij liet zich direct vervangen.

Drie dagen geleden liep Arek Milik tegen Oekraïne (3-1 winst) ook al een blessure op, waardoor de ex-aanvaller van Ajax EURO 2024 moet missen.

Op zondag 16 juni speelt Polen zijn openingswedstrijd op het EK tegen Nederland. Beide landen zitten in Groep D samen met Frankrijk en Oostenrijk.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties