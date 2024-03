Polen en Wales mogen blijven hopen op EK in poule met Nederland

Polen en Wales mogen blijven hopen op deelname aan het EK in Duitsland komende zomer. Polen was in de play-offs van de EK-kwalificatie met 5-1 te sterk voor Estland, terwijl Wales met 4-1 won van Finland. Komende dinsdag nemen Polen en Wales het tegen elkaar op in de finale, en de winnaar daarvan komt in de EK-poule bij Nederland. Ook Oekraïne, IJsland, Georgië en Griekenland mogen blijven hopen.

Polen – Estland 5-1

Halverwege de eerste helft kwam Polen op een 1-0 voorsprong, toen Przemyslaw Frankowski met buitenkant voet scoorde na een goede pass van Jakub Piotrowski. Toen Estland niet veel later met tien man kwam te staan na de tweede gele kaart van Maksim Paskotsi, werd het helemaal een onmogelijke opgave voor de bezoekers.

Piotr Zielinski kopte aan het begin van de tweede helft de 2-0 binnen, en Piotrowski scoorde met een mooie uithaal. Voormalig NAC Breda-speler Karol Mets gleed de 4-0 in eigen doel en ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski tekende van dichtbij voor de 5-0. De 5-1 van Martin Vetkal was slechts voor de statistieken.

Wales – Finland 4-1

Wales kende een droomstart in eigen huis: na ruim twee minuten kwam het op 1-0 door een benutte rebound van David Brooks. In de 38ste minuut maakte Neco Williams er uit een prachtige vrije trap 2-0 van. Teemu Pukki maakte het vlak voor rust toch nog spannend, door oog in oog met doelman Danny Ward rustig te blijven. Na een vrije trap besliste Brennan Johnson het duel vlak na rust echter: 3-1. Het werd ook nog 4-1, toen Daniel James knullig balverlies afstrafte.

Overige uitslagen:

Bosnië en Herzegovina – Oekraïne 1-2Israël – IJsland 1-4Georgië – Luxemburg 2-0Griekenland – Kazachstan 5-0

Finale play-off Groep A:

Wales – Polen

Finale play-off Groep B:

Oekraïne - IJsland

Finale play-off Groep C:

Georgië - Griekenland

