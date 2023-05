Pokerende Neymar mist PSG-feest en laat zich in Monaco zien met Spiderman

Neymar heeft de tongen los gemaakt bij de fans van Paris Saint-Germain. De geblesseerde Braziliaanse ster had volgens trainer Christophe Galtier 'moeite met bewegen', waardoor hij zaterdag niet aanwezig was bij het titelfeest van de Parijzenaren na het gelijkspel bij RC Strasbourg (1-1). Neymar bleek die avond aanwezig te zijn bij een pokertoernooi in Monaco, waar hij zich op zondag liet zien bij de Formule 1.

Op het persmoment na de wedstrijd tegen Strasbourg werd Galtier gevraagd naar de absentie van Neymar. "Hij had er moeite mee om rond te bewegen, maar hij was gisteren (vrijdag, red.) in de kleedkamer voor onze laatste trainingssessie. Maak geen overhaaste conclusies. Neymar was als eerste aanwezig in de kleedkamer en haalde in de eerste seizoenshelft een ongelooflijk niveau. Hugo Ekitike kon er ook niet bij zijn wegens gezondheidsredenen, maar de anderen waren er wel. Voor de wedstrijd, tijdens de rust en bij de vieringen."

Neymar speelde zijn laatste wedstrijd voor de kersverse landskampioen op 19 februari. Tijdens het met 4-3 gewonnen duel met Lille OSC viel hij uit met een zware enkelblessure, waar hij nog altijd herstellende van is. Zaterdag speelde PSG de kampioenswedstrijd tegen Strasbourg, maar Neymar bevond zich niet op de tribunes van het stadion. Na het laatste fluitsignaal was Neymar dus ook niet aanwezig bij de feestvieringen. Neymar bevond zich in Monte Carlo, waar hij meedeed aan een potje poker.

Op zondag was Neymar aanwezig bij de Formule 1, waar hij zich in de ruimte bevond waar de verschillende teams zich voorbereidden op de race. Op foto's is te zien hoe hij onder meer met acteur Tom Holland, de huidige Spiderman, poseert met het Red Bull Racing-team. Neymar wordt gesponsord door Red Bull en dus het geen verrassing dat hij juist met het team van wereldkampioen Max Verstappen op de foto ging.

Op sociale media zijn sommige PSG-fans verontwaardigd. "Hij sloot de avond af met een potje poker. Hij heeft zijn prioriteiten goed op orde", schrijft er iemand cynisch. Een ander laat weten: "Ik ken geen enkel team waar een speler die kan bewegen niet komt opdagen bij het titelfeest. Het zegt veel over de staat van de kleedkamer en de club in het algemeen." Meerdere supporters nemen het ook op voor Neymar. Zo wordt er gesteld dat het logisch is dat hij afwezig is, omdat Neymar sponsorverplichtingen heeft met Red Bull. Eerder dit seizoen eisten PSG-fans het afscheid van Neymar, door voor zijn huis te staan en hem verbaal te verzoeken de club te verlaten. Ook bij het hoofdkantoor van PSG werd er luidkeels om zijn vertrek geroepen.