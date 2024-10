Pierre van Hooijdonk zag één uitblinker bij Ajax: 'Als hij aan de bal kwam, gingen mijn ogen open'

Er was volgens Pierre van Hooijdonk weinig positiefs te melden over het spel van Ajax zondag tegen Willem II (1-0 winst), maar de oud-spits zag één speler uitblinken: Bertrand Traoré. "Als hij aan de bal kwam, gingen mijn ogen een beetje open."

Ajax kwam voor de dag in een systeem met afwisselend drie of vijf verdedigers. Het zorgde ook bij Van Hooijdonk voor verbazing.

"Dat kan wel", zegt de analist bij NOS Studio Voetbal, "maar dan ga ik ervan uit dan minimaal één van je wingbacks meer aanvaller is dan verdediger."

Tegen Willem II stonden Anton Gaaei (rechts) en Owen Wijndal op de wingbackposities geposteerd. "Dat zijn gewoon echte backs, dus dan speel je met vijf verdedigers", aldus Van Hooijdonk.

"Wie moet dan de creativiteit brengen? De enige wie dat deed was Traoré. Als hij aan de bal was, dan gingen mijn ogen weer even open."

"Als hij aan de bal was kon je iets verrassend verwachten", zo meent Pi-air. "Hij speelde niet geweldig, maar was wel de gevaarlijkste en belangrijkste speler aan de kant van Ajax."

"Traoré was de enige die iets onverwachts kon doen. Voor de rest was het zó statisch", besluit Van Hooijdonk het onderwerp.