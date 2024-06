Pierre van Hooijdonk lekt informatie van zoon Sydney over Joshua Zirkzee

Pierre van Hooijdonk begrijpt nog altijd niet waarom Joshua Zirkzee genegeerd wordt voor het Nederlands elftal. De oud-spits neemt het voorafgaand aan de oefeninterland van Oranje tegen Canada op voor de 23-jarige spits van Bologna.

Zirkzee miste de laatste twee wedstrijden van het seizoen in Italië. In de media werd daarom getwijfeld aan de fitheid van de aanvaller, die dit seizoen 11 goals en 4 assists produceerde in 34 wedstrijden in de Serie A.

Van Hooijdonk weet uit betrouwbare bron te melden dat Zirkzee 'gewoon' fit is. "Ik vind het nog steeds heel erg jammer dat hij er niet bij is", aldus Van Hooijdonk bij de NOS. "Het is een speler die op basis van zijn afgelopen seizoen en zijn potentie hier echt bij had moeten zijn, vind ik."

"Ik weet uit..." Presentator Gert van 't Hof vult aan: "Betrouwbare bron?" Van Hooijdonk: "Ja. Ik weet dat Zirkzee ruim voor deze wedstrijd fit was geweest. En dat hij nu dus ook fit is."

Van 't Hof vraagt of de bron betrouwbaar is. "Die hebben goed contact", zegt Van Hooijdonk, die ongetwijfeld doelt op zijn zoon Sydney van Hooijdonk.

Sydney van Hooijdonk staat net als Zirkzee onder contract bij Bologna. Van Hooijdonk was het eerste half jaar van het seizoen de stand-in van Zirkzee, maar werd vanaf januari op huurbasis gestald bij Norwich City.

