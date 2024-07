Peter Griffin ziet historisch miljoenenbedrag binnenkomen door toptransfer Max Kilman naar West Ham United

De transfer van Max Kilman van Wolverhampton Wanderers naar West Ham United is uitstekend nieuws voor Maidenhead United. De Engelse vijfdeklasser verkocht Kilman in 2018 aan Wolverhampton en bedong daarbij een doorverkooppercentage, dat volgens de BBC op tien procent ligt.

Zaterdag maakte West Ham de komst van Kilman wereldkundig. De 27-jarige centrumverdediger, die ook als linksback uit de voeten kan, levert Wolverhampton naar verluidt 47,5 miljoen euro op. Zodoende kan Maidenhead een bedrag van 4,7 miljoen euro tegemoetzien.

Peter Griffin, voorzitter van Maidenhead, publiceerde op de dag van de transfer van Kilman een statement op de clubwebsite en spreekt van een historische transfer voor een non-league-club.

"Het is geen groot geheim dat toen we Max in 2018 aan Wolves verkochten, er een doorverkoopclausule in de transferovereenkomst was opgenomen waar de club nu de komende jaren van zal profiteren. De afgelopen dagen is er veel gespeculeerd over de doorverkoopclausule en het bedrag dat de club zal ontvangen."

"Zoals je zou verwachten, verbiedt commerciële vertrouwelijkheid mij om specifieke details te verstrekken over de doorverkoopclausule. Tijdens het onderhandelingsproces voor de overdracht van Max zijn we echter met verschillende partijen in gesprek geweest. We hebben een wederzijds aanvaardbaar standpunt bereikt waar alle partijen tevreden mee zijn en, belangrijker nog, het is in het beste belang van de club."

"Uiteindelijk is dit een fantastische uitkomst voor de club, die zal profiteren van één van de grootste, zo niet de grootste, transferbetalingen die een Engelse non-league club ooit heeft ontvangen, en dat is iets om te vieren. Dit is een bewijs van het harde werk van Alan Devonshire en zijn coachingsteam uit het verleden en het heden, evenals van ons Academy-programma dat elk jaar spelers ontwikkelt die doorstromen naar ons eerste elftal."

"Dit is een gedenkwaardige dag voor Maidenhead United FC, die ons de kans geeft om de toekomst van de club diepgaand te veranderen. Er zal te zijner tijd een supportersbijeenkomst worden gehouden om meer details te geven over hoe de geldinjectie zowel op als buiten het veld zal worden gebruikt", aldus Griffin.

