Peter Bosz ziet één duidelijke dissonant bij PSV - Feyenoord: ‘Dat is ongekend’

Peter Bosz is ontevreden over de defensieve prestatie die PSV zondagmiddag op de mat heeft geleverd. De Eindhovenaren moesten in eigen huis genoegen nemen met een gelijkspel tegen Feyenoord (2-2) en volgens de oefenmeester lag dat vooral aan fouten achterin. Met name Olivier Boscagli moet het ontgelden op de persconferentie na afloop van het duel.

Bij een 1-0 stand in het voordeel van PSV - Malik Tillman had zijn ploeg al in de vierde minuut op fraaie wijze op voorsprong gezet - schatte de Franse centrumverdediger een lange bal van achteruit van Feyenoord verkeerd in. Santiago Gimenez kon hierdoor in zijn eentje op het doel van PSV af, maar stuitte op Walter Benítez.

Even later werd een fout van Boscagli PSV wel fataal. De linkspoot werd vlak buiten het eigen strafschopgebied onder druk gezet door Yankuba Minteh en probeerde de buitenspeler uit te kappen. Minteh wist echter de bal te veroveren, waardoor hij in een een-op-een met Benítez kwam. De Gambiaan speelde de doelman uit en schoof voor een leeg doel binnen: 1-1.

"We maakten grote fouten achterin", begint Bosz over het defensieve optreden van zijn ploeg. "Ollie (Olivier Boscagli, red.) is mijn meest technische speler, maar loopt onder een lange bal door en levert even later een bal in. Dat is ongekend, we geven de kansen zomaar weg."

Na ruim een uur spelen besloot Bosz om André Ramalho naar de kant te halen voor Guus Til. Laatstgenoemde speler nam de plek op het middenveld van Jerdy Schouten in, waardoor de van Bologna overgenomen controleur centraal achterin kwam te staan. De reden dat Bosz ervoor koos om Ramalho naar de kant te halen, is dat Feyenoord de Braziliaan vrijliet in de opbouw van PSV.

"André heeft ook de pech dat hij vandaag met een ploeggenoot naast hem staat die het hele seizoen geweldig is, maar nu een hele onzekere indruk maakte", gaat de hoofdtrainer in op de wissel. "Dat ben ik totaal niet van Ollie gewend. Als iemand snel kan handelen en de oplossingen ziet, dan is hij het wel. Dat was vandaag niet zo."

Door doelpunten van Gimenez (1-2) en Til (2-2) zou de topper uiteindelijk eindigen in een gelijkspel. Hierdoor behouden Bosz en PSV de voorsprong van tien punten in de Eredivisie en hebben de Eindhovenaren een grote stap gezet naar een mogelijke vijfentwintigste landstitel.

