Peter Bosz zet Noa Lang op de bank; Joey Veerman krijgt basisplek

Zaterdag, 25 november 2023 om 17:28 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:31

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV voor het duel met FC Twente bekendgemaakt. De oefenmeester van de Eindhovenaren heeft weer de beschikking over Noa Lang, die als wisselspeler begint. Joey Veerman is niet helemaal ongeschonden uit de de interlandperiode gekomen, maar krijgt desondanks toch een basisplek. De wedstrijd in De Grolsch Veste begint om 18:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij de Eindhovenaren. De Argentijn ziet de defensie voor zich gevormd worden door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Het middenveld bestaat uit Jerdy Schouten, Veerman en Guus Til. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links).

Twente is in eigen huis ijzersterk, wat het 3-3 gelijkspel tegen NEC in de vorige speelronde des te verrassender maakte. Wel wist de ploeg van trainer Joseph Oosting een 1-3 achterstand om te buigen, wat de Tukkers weer het nodige vertrouwen biedt. Ook tegen PSV is Twente in eigen huis normaliter zeer sterk. Van de laatste zes duels in Enschede won PSV er slechts één.

“Als je het hebt over twee teams die het goed doen, dan is PSV met Feyenoord toonaangevend”, vertelde Oosting op de clubwebsite. "Voor ons is het morgen een mooie uitdaging om te kijken of we ons kunnen meten met de top van Nederland. Dat is iets wat we graag willen.”

PSV is nog ongeslagen, maar staat, gezien het dramatische seizoen van Ajax, misschien wel voor zijn grootste uitdaging in de Eredivisie dit seizoen. De Eindhovenaren kunnen in ieder geval hoop putten uit hun uitstekende defensie. Benítez werd dit seizoen slechts vijf keer gepasseerd: het minste van alle clubs in de Eredivisie.

Bosz is op zijn hoede voor Twente, dat de derde plaats bekleedt in de Eredivisie. "Tegen Ajax en Feyenoord is het ze ook gelukt om vroeg te scoren en snel achter elkaar", vertelde hij op de persconferentie. "Dat hebben we onderkend en ook besproken. We weten wat we kunnen verwachten en hebben zin in deze wedstrijden. Met angst gaan wij de wedstrijd niet in. Dat is een slechte raadgever.”

Opstelling FC Twente: n.n.b.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman, Til; Bakayoko, De Jong, Lozano.