Peter Bosz verrast op één positie in opstelling PSV; Benítez start

PSV-trainer Peter Bosz heeft zijn opstelling bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen Almere City. Walter Benítez is fit genoeg om te starten, terwijl ook Johan Bakayoko aan de aftrap verschijnt. Jerdy Schouten zit op de bank; Sergiño Dest en Rick Karsdorp zijn er niet bij. De wedstrijd begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Benítez had deze week last van een kwaaltje en zijn achillespees, waardoor het even de vraag was of hij op tijd hersteld zou zijn. Dat blijkt wel het geval, en de Argentijn ziet de viermansdefensie voor zich worden gevormd door Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Mauro Júnior.

Op het middenveld dus nog geen rentree voor Schouten, al kan hij wel invallen. De middenvelder heeft al een tijd last van teenklachten. Joey Veerman, Ismael Saibari en Malik Tillman moeten voor de broodnodige balans zorgen.

Aanvoerder Luuk de Jong is de spits, terwijl Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links) op de flanken geposteerd staan. Perisic begint op de bank.

Almere-thuis zou in normale omstandigheden geen al te ingewikkelde klus moeten zijn voor PSV. Echter draait de ploeg van Bosz in 2025 bepaald niet als vorig seizoen en krijgt het strijdende Almere de laatste weken steeds meer zicht op plek zestien.

“Ze laten na de winterstop een heel ander gezicht zien”, weet Bosz dan ook. “Met een nieuwe trainer (Jeroen Rijswijk, red.) spelen ze veel aanvallender en zetten ze hoog druk. Het is niet meer het afwachtende spel in een laag blok; dit is echt een ander elftal.”

Toch zullen PSV en zijn fans niets anders verwachten dan drie punten. En die zijn nodig ook, want door de matige prestaties van PSV dit kalenderjaar is Feyenoord een serieuze uitdager geworden in de jacht op plek twee en een ticket voor de competitiefase van de Champions League.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Tillman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling Almere City: