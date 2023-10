Peter Bosz verklaart basiself PSV: Bella-Kotchap om opvallende reden afwezig

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 20:43 • Mart van Mourik

Peter Bosz heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuzes in de basiself van PSV voor het Champions League-duel met Sevilla.

In de jacht op de eerste driepunter in de Champions League dit seizoen heeft trainer Bosz een basisplaats in huis voor Johan Bakayoko, die de voorkeur krijgt boven Hirving Lozano.

Verder is Jerdy Schouten fit genoeg om te spelen en verschijnt hij in de basis aan de aftrap. André Ramalho wordt in het centrum van de defensie verkozen boven Armel Bella-Kotchap.

Het is enigszins verrassend dat Bella-Kotchap niet in de basis mag starten, maar Bosz heeft een duidelijke verklaring voor de afwezigheid van de centrumverdediger.

“Hij heeft last van zijn verstandskies en heeft een behoorlijke jas uitgedaan. Hij zit ook aan de antibiotica. We hebben tegen FC Volendam gezien dat hij absoluut nog niet fit genoeg is om zo’n grote wedstrijd te kunnen spelen.”

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. Net als in de wedstrijd tegen Arsenal kiest Bosz verder voor Jordan Teze (rechts) en Sergiño Dest (links) als zijn backs. Het hart van de verdediging wordt gevormd door Ramalho en Olivier Boscagli.

Op het middenveld staan Schouten en Joey Veerman achter nummer 10 Tillman. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links). Lozano begint op de bank.