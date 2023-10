Peter Bosz stuurt Isaac Babadi in weekend van Ajax-thuis terug naar Jong PSV

Donderdag, 26 oktober 2023 om 13:47 • Wessel Antes • Laatste update: 14:13

Isaac Babadi speelt vrijdagavond voor het eerst dit seizoen mee met Jong PSV, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Het achttienjarige toptalent was donderdag het meest opvallende gezicht tijdens de laatste training van het beloftenelftal voor het duel met Willem II. Volgens Elfrink heeft de tijdelijke degradatie niets te maken met de huidige contractsituatie van Babadi, maar moet het jeugdproduct simpelweg minuten maken.

Babadi speelde afgelopen zondag slechts twaalf minuten mee tijdens de 3-1 zege van PSV op Fortuna Sittard. Daarvoor moest Peter Bosz zijn pupil vier wedstrijden missen wegens een blessure. Waar dit het seizoen van Babadi's absolute doorbraak leek te worden, is hij langzaam uit beeld geraakt in het Philips Stadion.

De jongeling kan dus de nodige speeltijd gebruiken, maar heeft daar bij de hoofdmacht van PSV geen garantie op. Met Malik Tillman, Guus Til en Ismael Saibari is de concurrentie hevig voor zijn favoriete positie.

Ook op de flanken, waar Babadi in de jeugd vaak speelde, is het dringen in Eindhoven. Bosz moest smaakmaker Noa Lang in de afgelopen duels wel missen. In de negen wedstrijden die Babadi speelde onder de oefenmeester werd hij slechts eenmaal als vleugelspits gebruikt.

Tegen Willem II kan Babadi eindelijk weer veel minuten maken. Elfrink benadrukt dat het terugzetten van de Nijmegenaar niets te maken heeft met zijn aflopende contract. “Het gaat puur om speeltijd voor de jonge middenvelder, die eerder al regelmatig heeft aangegeven zijn aflopende contract graag te willen verlengen. Tot op heden is dat nog niet gelukt.”

Het is nog onduidelijk of Babadi wel deel uitmaakt van de selectie van PSV voor het duel met aartsrivaal Ajax, dat zondag wordt afgewerkt. Elfrink verwacht in ieder geval niet dat het talent gaat starten tegen de Amsterdammers. “Nu Babadi vrijdag tegen Willem II gaat spelen, lijkt hij zondag bij PSV-Ajax niet voor een basisplek in aanmerking te komen.”

De contractsituatie van Babadi is al maanden een onderwerp bij PSV. Volgens Elfrink laat Bosz zich echter niet beïnvloeden in zijn keuzes. "Bosz handelt zonder aanzien des persoons en laat het contractgebeuren over aan Earnest Stewart, de technisch manager van PSV. Als de trainer Babadi de beste optie als ‘nummer tien’ vindt, stelt hij hem gewoon op."