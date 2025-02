Peter Bosz onthult inhoud gesprek met Noa Lang na 'gebaartjes' richting eigen PSV-fans

Peter Bosz is maandagavond ingegaan op de handgebaren van Noa Lang richting zijn eigen supporters tijdens het Eredivisie-duel met Willem II (1-1). De trainer van PSV geeft aan dat hij de gebeurtenissen vooral niet wil opblazen.

Lang maakte een fantastisch doelpunt tegen Willem II, maar weigerde uit onvrede te juichen. In plaats daarvan stak hij een vinger voor de mond. Na afloop legde de aanvaller van de Eindhovenaren uit dat de reactie voortkwam uit frustratie.

“Ik vind dat je de ploeg moet steunen. We hebben het even zwaar. Van wat zij doen gaan we niet beter spelen. Wij spelen op dit moment niet goed, maar dan heb je het publiek nodig. Het is ook vaak dat we goed spelen en het publiek niet horen”, zei Lang onder meer.

Daags voor de Champions League-ontmoeting met Juventus gaat Bosz kort in op het voorval in de Eredivisie. De trainer geeft aan gepraat te hebben met Lang.

“Noa is Noa. Dat wil ik vooral zo houden. Een fijn en goed mens”, zo maakt De Telegraaf op uit de mond van Bosz tijdens het persmoment. “Hij moet dat gebaartje niet maken, vind ik. Hij moet net als ik weten, dat we die mensen keihard nodig hebben. Maar wij hebben ook Noa keihard nodig.”

“Ik heb meteen na de wedstrijd erop gereageerd dat ik het niet verstandig vind. Het komt voort uit frustratie. Maar we moeten het ook niet te groot maken”, aldus de keuzeheer van PSV.

Dinsdagavond neemt PSV het in de heenwedstrijd van de tussenronde van de Champions League het op tegen Juventus in Turijn. De return volgt acht dagen later in het Philips Stadion.