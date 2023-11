Peter Bosz maakt opstelling PSV voor CL-ontmoeting met Sevilla bekend

Woensdag, 29 november 2023 om 17:31 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:53

De opstelling van PSV voor het Champions League-duel met Sevilla is bekend. Trainer Peter Bosz voert ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente (0-3 winst) geen wijzigingen door. Dat houdt onder meer in dat Guus Til andermaal de voorkeur krijgt op de nummer 10-positie. Het duel in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán begint om 18:45 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Walter Benítez verdedigt het doel van PSV in Andalusië. De Argentijn ziet de defensie voor zich gevormd worden door Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Het middenveld bestaat naast nummer 10 Til uit Jerdy Schouten en Joey Veerman. Voorin kiest Bosz naast spits Luuk de Jong voor vleugelaanvallers Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sevilla staat na vier speelrondes op slechts twee punten en moet winnen om een aanzienlijke kans op overwintering te houden. De ploeg van trainer Diego Alonso zal dan een ander gezicht moeten tonen dan in de laatste vier duels, die allemaal niet gewonnen werden. Afgelopen weekend gingen los Rojiblancos met 2-1 onderuit bij Real Sociedad én kregen Sergio Ramos en Jesús Navas een directe rode kaart.

“We moeten blijven groeien en leren wat we nog kunnen perfectioneren”, vertelde Ramos, die tegen PSV wel gewoon van de partij is, dinsdag op de persconferentie. “Morgen (woensdag, red.) hebben we een geweldige mogelijkheid in een speciale competitie tegen een geweldige tegenstander, die we goed kennen.” In Eindhoven werd het na een spectaculaire slotfase 2-2. “We kennen hun kwaliteiten en zwakke punten. We willen de liefde van de supporters terugbetalen.”

Noa Lang maakte tegen Twente een kwartier voor tijd zijn rentree na anderhalve maand blessureleed aan zijn hamstring. Daar blijft het voorlopig bij, daar de vleugelaanvaller te maken heeft met een terugslag. "Noa Lang zal er niet bij zijn", onthulde Bosz dinsdag. "Hij heeft een kleine terugslag gehad. Hij komt van een lange blessure terug. Ik ga met hem geen risico nemen." Bosz bevestigde tegelijkertijd dat Lozano aan de aftrap zou verschijnen.

Gezien het feit dat PSV drie punten meer heeft dan Sevilla én een beter onderling resultaat heeft dan RC Lens, kan het zich deze speelronde al plaatsen voor de achtste finales. Daarvoor moet het winnen in Sevilla en moet Arsenal later op de avond afrekenen met Lens. “We kennen het belang van de wedstrijd”, vertelde Bosz. “Overwintering zou goed zijn voor de club en de spelers, die daar weer van kunnen leren. Voor iedereen die PSV een warm hart toedraagt. Ik voel al vanaf het begin van het seizoen dat het elftal nu echt wat wil winnen.”

Opstelling Sevilla: Dmitrovic; Jesús Navas, Gudelj, Sergio Ramos, Acuña; Sow, Fernando, Rakitic; Ocampos, En-Nesyri, Lukébakio.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.