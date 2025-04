Peter Bosz licht na FC Twente - PSV één speler uit: 'Géweldig! Ik vond hem echt geweldig spelen'

Peter Bosz is in zijn nopjes met het spel dat PSV donderdagavond op de mat legde op bezoek bij FC Twente. De trainer van de Eindhovenaren vindt dat zijn elftal verdiend gewonnen heeft en licht één speler uit.

PSV kwam al na 56 seconden op achterstand in de Grolsch Veste, maar poetste die tegengoal al vrij snel weer weg dankzij Ivan Perisic. “Waar ik het meest tevreden over ben? Dat we het natuurlijk weten om te draaien en dat we het vanaf dat moment, in een hele lastige uitwedstrijd, heel goed doen.”

“We speelden goed voetbal, creëerden kansen, gaven weinig tot niets weg en het was leuk om naar te kijken.” Bosz is lovend over Guus Til, die Malik Tillman verving en goed was voor een goal en assist. “Ik vind dat Guus het géweldig gedaan heeft.”

“Hij was heel bepalend, bereidt de eerste goal heel goed voor en maakt de tweede zelf. Daarnaast heeft hij ook keihard gewerkt voor het elftal. Hij was heel gevaarlijk met zijn loopacties in de diepte. Ik vond hem echt geweldig spelen.”

“Als ik naar deze wedstrijd kijk, zal mij het meest bijblijven dat we heel goed voetbal gespeeld hebben en volledig terecht gewonnen hebben”, gaat Bosz verder. “Ik heb vandaag de dominantie, die we altijd graag zien, weer kunnen zien.”

“Het is dus eigenlijk een vervolg waar we tijdens de wedstrijden tegen Almere City en FC Groningen, maar ook de duels daarvoor met sc Heerenveen en RKC mee bezig waren”, aldus de trainer.

“Ik vond ons tegen Almere ook erg goed spelen, maar dat vond ik vandaag ook. Dat is natuurlijk moeilijker, hè, een uitwedstrijd bij FC Twente. Ik weet dat ze in een lastige fase zitten, maar dat neemt niet weg dat je het, in dit stadion, gewoon heel goed gedaan hebt.”