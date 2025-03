Peter Bosz komt met goed nieuws over PSV vlak voor duel met Ajax

Peter Bosz kan komende zondag beschikken over een zo goed als fitte selectie tegen Ajax, zo laat de trainer van PSV vrijdag weten tijdens de persconferentie. Malik Tillman is weer volledig fit, terwijl ook de spelers met interlandverplichtingen zijn teruggekeerd zonder klachten.

“Het gaat goed met Tillman”, zo vertelt Bosz tijdens het persmoment in Eindhoven. “In de oefenwedstrijd in Den Bosch heeft hij 45 minuten meegespeeld. Het gaat nu goed met hem en hij heeft geen last meer met spelen.”

Bosz wil nog niet verklappen of Tillman direct in de basis zal staan tegen de Amsterdammers. “Tegen Ajax zou hij kunnen starten. Of dat ook gaat gebeuren? Dat zullen we komende zondag zien. Het zou zomaar kunnen. Ik ben blij dat hij erbij is en dat hij inzetbaar is.”

“Het is wel zo dat hij pas 45 minuten gespeeld heeft in die vriendschappelijke wedstrijd. En hetzelfde geldt voor Sergiño Dest. We mogen niet verwachten dat deze spelers na hun operaties direct weer het hoogste niveau aantikken.”

Verder laat Bosz weten over een zo goed als fitte selectie te beschikken. “Buiten Ricardo Pepi en Lucas Pérez is iedereen aan boord, al trainen we op zaterdag natuurlijk nog wel en kan er nog veel gebeuren.”

“Het is altijd een grote wedstrijd en nu helemaal. We hebben onszelf in deze slechte positie gemanoeuvreerd, nu moeten we inlopen. Daar gaan we alles aan doen”, besluit de keuzeheer van de Eindhovenaren.

De topper in de Eredivisie begint komende zondag om 14:30 uur in het Philips Stadion. Koploper Ajax geniet bij het ingaan van het topduel een voorsprong van zes punten op PSV.