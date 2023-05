Perfecte counter Real Madrid bezorgt Sevilla slechte generale voor EL-finale

Zaterdag, 27 mei 2023 om 21:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:27

Real Madrid heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de tweede plaats in LaLiga. De onttroonde kampioen won ondanks een slechte start met 1-2 van Europa League-finalist Sevilla. Rodrygo was met een dubbelslag de grote held aan de kant van Real, dat nu vier punten voorsprong heeft op nummer drie Atlético Madrid. De rivaal heeft wel een wedstrijd minder gespeeld en kan zondag bij winst op Real Sociedad weer dichterbij komen.

Ancelotti kon in Sevilla niet beschikken over de geblesseerden Karim Benzema and Vinicius Júnior. Desondanks was er geen basisplaats voor Eden Hazard, die op de bank moest plaatsnemen. In de verdediging werden Dani Carvajal, Antonio Rudiger and Nacho vervangen door Lucas Vázquez, Éder Militão en Ferland Mendy, terwijl ook David Alaba startte. Op het middenrif was er plaats voor Luka Modric, Aurélien Tchouaméni en Toni Kroos. In de aanval werd Rodrygo geassisteerd door Federico Valverde en Dani Ceballos. Bij Sevilla waren er maar liefst acht wijzigingen in de opstelling ten opzichte van het 1-1 gelijkspel tegen Elche van afgelopen woensdag. Dit alles had te maken met de finale van de Europa League tegen AS Roma van komende woensdag.

Real Madrid kende een werkelijk dramatische start in Sevilla, want in de tweede minuut ramde Rafa Mir de bal van binnen de zestien in de linkerbovenhoek: 1-0. De bezoekers uit de Spaanse hoofdstad zaten niet direct in zak en as en kwamen na bijna een halfuur spelen op gelijke hoogte. Rodrygo profiteerde van een slecht opgestelde muur van Sevilla en knalde een vrije trap van net buiten het strafschopgebied in de linkerbenedenhoek: 1-1. Erik Lamela had de voorsprong van Sevilla nog voor rust kunnen herstellen, maar de man die zijn ploeg onlangs naar de Europa League-finale schoot raakte de paal. Een gelijke stand derhalve halverwege in het Ramón Sánchez Pizjuán.

Rodrygo deed Sevilla na 68 minuten spelen opnieuw veel pijn. De Braziliaanse aanvalsleider werd bij een counter van Real Madrid perfect gelanceerd door Kroos, om vervolgens doelman Yassine Bounou te verschalken met een beheerste schuiver in de hoek: 1-2. Daar ging overigens wel een heel slechte vrije trap van Sevilla aan vooraf, waarna De Koninklijke kon uitbreken. Het werd acht minuten voor tijd nog erger toen linksback Marcos Acuña een directe rode kaart kreeg voorgehouden voor een harde tackle op Ceballos. Bounou redde daarna nog bekwaam op een harde knal van Kroos. Sevilla kon zich in de slotfase niet meer oprichten en beleeft dus een slechte generale voor de Europa League-finale tegen AS Roma op 31 mei.

