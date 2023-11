Perez ziet moeder reageren op wissel Sem Steijn: ‘Kijk naar haar lichaamstaal’

Zaterdag, 25 november 2023 om 19:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:38

PSV leidt zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Twente met 0-1 bij rust. Bij De Eretribune op ESPN gaat het echter vooral over de vroege rode kaart van Mees Hilgers, die na een spijkerharde tackle op Hirving Lozano mocht inrukken. Sem Steijn was vervolgens aan Twentse zijde het kind van de rekening. De clubtopscorer van de Tukkers werd door trainer Joseph Oosting al binnen het eerste halfuur gewisseld voor verdediger Alec Van Hoorenbeeck.

Hilgers speelde de bal in de 23ste minuut veel te ver voor zich uit. In een poging het balverlies te herstellen zette hij een tackle in met zijn been vooruit richting Lozano, die hard werd geraakt.

Scheidsrechter Allard Lindhout deed de overtreding in eerste instantie af met geel, maar besloot Hilgers na tussenkomst van de VAR alsnog de rode kaart te geven. “Het is dat Lozano zijn voet op het moment van impact nog net weg weet te trekken, maar als zijn voet vaststaat, dan is alles kapot”, zegt Marciano Vink.

Oosting greep vervolgens direct in door Steijn te wisselen voor verdediger Van Hoorenbeeck. Sem Steijns vader, Maurice, is met zijn vrouw aanwezig in De Grolsch Veste. In de studio van ESPN is te zien hoe de ouders van de 22-jarige middenvelder reageren op de wissel.

“Hoe ver gaan jouw lipleeskunsten?”, vraagt presentator Aletha Leidelmeijer aan Kenneth Perez. “Ik denk dat moeder Steijn niet heel blij was”, reageert de Deense analyticus. “Kijk naar haar lichaamshouding. Of ik de reactie van zijn moeder kon begrijpen? Tuurlijk, zijn moeder moet wel reageren.”

PSV kwam op slag van rust op voorsprong na een razendsnelle counter. Twente leek de restverdediging totaal niet op orde te hebben. Binnen enkele passes waren de Eindhovenaren aan de overzijde en sloeg Joey Veerman toe.

"Denk je dat je ergens anders in de wereld een ploeg met tien man ziet die met de gehele ploeg gaat aanvallen?", vraagt Perez zich hardop af.

Sem Steijn werd geofferd bij Twente na de rode kaart voor Hilgers, tot ongenoegen van zijn familie.