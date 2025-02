Ivan Perisic is de afgelopen tijd uitstekend op dreef voor PSV. Met name in de uitwedstrijd tegen Juventus liet de routinier (36) zijn klasse zien. Vlak voor PSV - FC Utrecht stelt ESPN-analist Kenneth Perez onder de indruk te zijn van de Kroaat, maar tegelijkertijd stipt hij ook een 'pijnlijk' gegeven aan.

Presentator Milan van Dongen brengt het optreden van Perisic tegen Juventus in herinnering. De routinier maakte een uiterst fraai doelpunt en hield de defensie van de Italianen constant bezig. "Maar dat is tegelijkertijd ook wel het pijnlijke", begint Perez. "Dat hij de hoofdrol heeft."

"Een 36-jarige met nul euro restwaarde, en niet Noa Lang, Jerdy Schouten, Joey Veerman of Johan Bakayoko. Het is een speler die uiteraard een stuk ouder is dan de anderen, en hij heeft veel meer gezien van de wereld en de voetbalwereld."

"Hij heeft op een hoog niveau gevoetbald. Het Kroatische elftal, Inter...", somt Perez op, "dus hij weet wel wat er moet gebeuren in zo'n wedstrijd. De anderen nog niet. Of ze daar komen, is ook nog maar de vraag."

Van Dongen stelt dat het 'wel lekker' is dat een speler als Perisic het voorbeeld kan geven aan concurrenten Bakayoko en Lang in gedrag en kwaliteit. "Maar dat heeft hij wel vaker gedaan", stelt Perez.

"Daar is ook vaker aan gememoreerd. Maar dan nog loopt Noa Lang niet altijd met zijn man mee. Dan nog vergaloppeert Bakayoko zich in gekke dribbels. Het is een proces, maar het zou wel mooi zijn als die jongens er wat van oppikken."

"Zij hebben natuurlijk wel kwaliteiten die niet alle spelers hebben. Alleen ja, om dat te combineren is ook vaak heel lastig." Perez denkt dat het zou helpen als Lang en Bakayoko minder verdedigende taken met zich mee zouden krijgen. "Maar als het zover is, dan moet je gewoon mee. Dan kan je niet je man laten lopen."