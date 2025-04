Perez vol onbegrip over 'pathetische' Ajax-trainer Francesco Farioli

Na de 1-2 zege op Willem II kan Ajax plaatsing voor de competitiefase van de Champions League zo goed als niet meer ontgaan. Met nog vijf duels te spelen genieten de Amsterdammers een voorsprong van veertien punten op nummer drie Feyenoord, maar desondanks blijft trainer Francesco Farioli voorzichtig. Analist Kenneth Perez snapt daar niets van en noemt de woorden van Farioli 'pathetisch'.

"Er zijn nog vijf finales te gaan", vertelde Farioli in gesprek met ESPN-verslaggever Cristian Willaert. "Vandaag hebben we de eerste doelstelling behaald. We hebben de derde plaats veiliggesteld."

"We gaan de Champions League-muziek weer in de ArenA horen", weet Farioli. Ajax staat zeventien punten voor op FC Utrecht en kan dus inderdaad niet meer worden achterhaald door de nummer vier van de Eredivisie.

Ajax kan directe plaatsing voor de competitiefase van de Champions League eigenlijk ook niet meer ontgaan. Een plek bij de eerste twee is daarvoor vereist en de voorsprong op nummer drie Feyenoord bedraagt veertien punten.

"Op dit moment is het nog wel mogelijk om dit te horen tijdens de voorrondes", doelt de voorzichtige Farioli op de Champions League-hymne. "En wat wat juist willen, wat ons doel is, is om dit acht keer te horen tijdens de competitiefase van de Champions League."

Perez laat bij Dit was het Weekend weten helemaal niets te begrijpen van de woorden van Farioli. "Dit is pathetisch. Dat laatste hoeft hij ook niet te zeggen, dan wil hij zelf een soort van interessant doen."

"'Nee, we hebben veertien punten voorsprong, dus het is niet zeker...' Dit is pathetisch. Dat je niet per se wil zeggen dat je kampioen wil worden, be my guest, maar dit..." Presentator Milan van Dongen is het volledig eens met Perez. "Dit slaat natuurlijk nergens op. Vijf wedstrijden, veertien punten..."