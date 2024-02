Perez velt hard oordeel over miljoenenaankoop PSV: ‘Lijkt wel een amateur’

Kenneth Perez heeft in Dit was het Weekend forse kritiek geuit op het spel van Hirving Lozano. Het spel van de Mexicaanse aanvaller kan de analist van ESPN niet bekoren.

PSV wist zondagmiddag betrekkelijk eenvoudig te winnen van FC Volendam. In het KRAS Stadion boog de ploeg van Peter Bosz een 1-0 achterstand om in een 1-5 overwinning. Toch moest Lozano het ontgelden bij Perez.

“PSV heeft echt veel individuele kwaliteiten, behalve Lozano. Ik weet niet wat hij aan het doen is de afgelopen vier á vijf wedstrijden, maar het lijkt helemaal nergens op.”

Perez vindt dat de linkervleugelspits van de Eindhovenaren zelfs op en amateur begint te lijken. “Hij lijkt wel een amateur. Het is krankzinnig, want ik ben best wel fan van Lozano…”

Perez legt uit waarom hij zo graag naar de voor 15 miljoen euro van Napoli overgekomen Mexicaan kijkt. “Hij is anders dan anderen. Hij is zakelijk. Op de moeilijke momenten staat hij op. Ik had ook wel iets van hem verwacht tegen Ajax vorige week (1-1), maar ik weet de laatste wedstrijden niet wat ik zie.”

Ondanks het feit dat Lozano niet lekker in de wedstrijd zat, heeft Perez alsnog genoten van PSV. "Het is zo duidelijk wat iedereen moet doen bij PSV. Het is een kwestie van tijd voor ze gaan scoren in een wedstrijd.”

“Ze weten precies wat ze moeten doen. Ze weten wat ze moeten doen als ze aanvallen en als ze verdedigen. Het was vandaag iets minder dan normaal, maar ze creëren alsnog genoeg kansen”, besluit de Deense analist.

