Hirving Lozano in tranen tijdens presentatie bij zijn nieuwe club San Diego FC

Hirving Lozano is donderdag gepresenteerd bij San Diego FC, de club waar hij vanaf 1 januari 2025 onder contract zal staan. De 28-jarige Mexicaan poseerde met het shirt en gaf zijn eerste interviews en een persconferentie. Daar raakte de rechtspoot geëmotioneerd toen het ging over Enrique Meza, zijn trainer bij Pachuca.

San Diego zal na de jaarwisseling voor het eerst onderdeel zijn van de MLS. Chucky, die PSV in de winterstop verlaat, zal de eerste competitiewedstrijd van de nieuwe Amerikaanse club dus gelijk kunnen spelen. “Voor mij is het een geweldige kans. Ik ga mijn best doen om deze club te helpen groeien en een belangrijke club te worden in de MLS en, waarom ook niet, in de wereld.”

Toen het over Meza ging, werd Lozano emotioneel. De inmiddels 76-jarige trainer, die ook aanwezig was bij de presentatie van Chucky, liet de buitenspeler op achttienjarige leeftijd debuteren bij Pachuca. Dat was het team waar Lozano doorbrak voordat hij in de zomer van 2017 voor ruim dertien miljoen euro naar PSV vertrok.

“Hij is een voetbalvader voor mij. Hij heeft me altijd gevolgd en ik probeer vaak met hem te praten. Sinds ik in Italië speelde hebben we ontzettend leuke gesprekken gehad en hij geeft me elke dag andere adviezen. De waarheid is dat ik niet veel woorden voor hem heb”, aldus Lozano.

“Ik denk dat hij me vanaf het begin altijd heeft gesteund en ik heb heel veel mooie herinneringen aan hem”, aldus de Mexicaan. San Diego betaalt volgens Fabrizio Romano twaalf miljoen euro voor Lozano, voor wie PSV vorig jaar zomer vijftien miljoen euro betaalde. Het verlies is dus minimaal voor de Eindhovenaren.

San Diego had Lozano gebombardeerd tot de eerste ‘Designated Player’. Door die regel mogen MLS-clubs drie spelers in hun selectie hebben die normaal gesproken buiten de salarisnormen vallen. Lozano gaat naar verluidt zes miljoen euro per jaar verdienen.

Dat Lozano terechtkomt bij een ambitieuze club, blijkt wel uit de verdere plannen die zij hebben. San Diego, dat pas een jaar oud is, benaderde namelijk ook al Kevin De Bruyne.

