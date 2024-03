Perez schrikt van PSV'er: 'Wie is dit? Dit is bijna shockerend om te zien'

Kenneth Perez is geschrokken van het spel van Hirving Lozano tegen NEC. De Mexicaan speelde in de eerste helft mee aan de kant van PSV, maar volgens de analist viel de 28-jarige buitenspeler vooral in aanvallend opzicht heel erg tegen. PSV leed in Nijmegen de eerste Eredivisie-nederlaag van dit seizoen: 3-1.

Lozano keerde afgelopen zomer terug in Eindhoven, maar valt sindsdien regelmatig tegen. Ook tegen NEC zag Perez dat de Mexicaan absoluut niet lekker in de wedstrijd zat.

“Hij doet het goed zonder bal. Maar aan de bal... Wie is dit?”, aldus Perez bij ESPN. “Het is nu wel een beetje te lang aan de gang om te zeggen dat het een paar wedstrijden is.”

“Aanvallend is hij geen schim van wat hij is geweest. Hij komt echt geen cornervlag voorbij, echt bijna shockerend om te zien. Hij is onherkenbaar. “

Halverwege de wedstrijd bleef Lozano achter in de kleedkamer: hij werd vervangen door Malik Tillman. Perez kon die wissel wel begrijpen. “Omdat je aanvallend meer moet hebben. Je bent aan één kant gewoon aanvallend lamgelegd. Niet omdat de rechtsback zo geweldig is, maar je speelt zo zonder zelfvertrouwen...”, doelt hij op Lozano.

“Ik ben best wel gecharmeerd van Lozano, omdat hij iets anders heeft dan andere buitenspelers. Maar dit is nu te lang aan de gang.”

PSV verloor dus in Nijmegen, maar toch zag Perez dat de Eindhovenaren hard werkten. “Ze hebben er alles aan gedaan. Ik zag niet een team dat het zomaar liet gebeuren. Het enige wat jammer is, is dat je niet ongeslagen kampioen wordt. Dat is toch wat je wil, als PSV zijnde. Nu word je ‘gewoon’ kampioen, wat trouwens ook mooi is.”

