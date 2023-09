Perez pakt niet Ajax-spelers, maar de staf aan: ‘Onze Hedwiges is gehaald...’

Zondag, 17 september 2023 om 20:49

Kenneth Perez trekt de tactische vaardigheden van de staf van Ajax in twijfel. Waar onder meer Karim El Ahmadi en Marciano Vink veel kritiek uitten op de individuele kwaliteiten van enkele spelers, geeft Perez aan dat ook de technische staf enorm faalt. De analyticus laat tijdens Dit was het Weekend van ESPN weten dat hij is geschrokken van het optreden van de Amsterdammers.

“Ik vind het heel slecht”, blikt Perez terug op het duel tussen FC Twente en Ajax (3-1). “Je kan hele grote vraagtekens zetten achter de aankopen, maar je kan hele grote vraagtekens zetten achter het tactisch vermogen van de staf van Ajax. Of in ieder geval achter het vermogen van de staf om de boodschap over te brengen op de spelers. Ik heb van Ajax echt nog nooit zoiets gezien met drukzetten.”

Perez is geschrokken van het tactisch onvermogen dat Ajax liet zien. “Er lopen zóveel jongens ergens in de ruimte en ze hebben geen flauw idee waar ze heen moeten lopen. Ze hebben ook geen idee of ze nou door moeten drukken of juist moeten blijven wachten. Op een gegeven moment (in de 52ste speelminuut, red.) staan er zes spelers op een rij af te wachten, terwijl er totaal geen druk op het middenveld is.”

“Dat neem ik de technische staf kwalijk. Ik weet dat onze Hedwiges Maduro is losgekocht omdat hij een paar moeilijke tactische dingen heeft uitgesproken”, vervolgt Perez met een knipoog. “Hij was de nieuwe man en zou dat wel allemaal regelen. Ik weet wel dat iedereen zegt dat er pas twee keer getraind is, maar het is nou eenmaal de taak van de Ajax-staf om om te gaan met veel internationals. Dan train je nou eenmaal minder vaak samen.”

“Dan is het wel nóg belangrijker om met beelden en op het trainingsveld aan iedereen duidelijk maakt hoe je als ploeg drukzet”, besluit de analist. “Vandaag was het niet om aan te gluren, dus vind je het gek dat FC Twente geweldig speelde?”