Perez lyrisch: 'Zó weergaloos en zó gruwelijk. Het is net een sniper van 1200 meter'

Kenneth Perez keek zondag met veel genoegen naar FC Twente - FC Utrecht (2-0). De analist stipt in Dit Was het Weekend een volgens hem fabelachtig moment aan voorafgaand aan de 1-0 van Michel Vlap in de 21ste minuut. ''Het is net een sniper van 1200 meter.''

Sem Steijn gaf net over de middenlijn en vanaf de zijkant een prachtige lange bal op Vlap, die vervolgens op fraaie wijze afrondde. ESPN nomineerde de openingstreffer van Twente als Doelpunt van de Week. Mitchell van Bergen (Almere City FC - Sparta Rotterdam) en Sontje Hansen (Ajax - NEC) werden eveneens genomineerd.

Perez krijgt de vraag of hij kiest voor Vlap, Van Bergen of Hansen. ''Ik kies voor Steijn'', klinkt het resoluut uit de mond van de Deense analist. ''Die pass is zó weergaloos en zó gruwelijk. Het is echt zó’n mooie pass.''

''Die pass moet in alle facetten precies zijn, en dat is hij ook. De aanname en afronding is mooi, daar niet van, maar wát een pass. Alles moet ook meezitten, de wind moet goed staan. Het is net een sniper van 1200 meter'', steekt Perez zijn bewondering bepaald niet onder stoelen of banken.

Perez zoomt vervolgens in op de assist van Steijn. ''Hij speelt de bal vanaf de middenlijn. De bal moet eerst om een speler heen (Adrian Blake, red.) en daarna over drie spelers.''

''De pass moet precies op de juiste plek vallen, zodat Vlap niet buitenspel is of dat hij te vroeg of te laat is. En dat uit stand. Ik vind het echt geweldig'', is Perez vol lof over de speler die volgend seizoen bij Feyenoord speelt.

Steijn zelf geeft vooral de credits aan de scorende Vlap. ''Het was een goede pass, ja. Maar ik vind het vooral mooi dat Michel eerst nog kijkt naar de keeper en dan de bal controleert.''

''Het is nog niet zo makkelijk. Want je moet de bal inschatten, in de loop aannemen en scoren. Ik was blij dat hij binnenviel, dus alle credits naar Vlappie'', aldus de topscorer in de Eredivisie.