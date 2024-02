Perez kan lach niet inhouden na horen van lofzang over Ajax-verdediger Gaaei

Journalist Willem Vissers breekt een lans voor Anton Gaaei. De rechtsback werd zondag tijdens de nederlaag van Ajax tegen AZ (2-0) al na 35 minuten naar de kant gehaald door trainer John van ‘t Schip.

Gaaei startte in Alkmaar vanwege de afwezigheid van Tristan Gooijer. De Deense vleugelverdediger mocht het weer eens vanaf de start laten zien. Zijn optreden was echter allesbehalve vlekkeloos. Gaaei leed fataal balverlies bij de 1-0 van Ruben van Bommel en vlak voor zijn wissel verloor hij ook op kinderlijke wijze de bal op de rand van de vijandelijke zestien, wat een enorme kans voor AZ opleverde.

Vissers, journalist van De Volkskrant, neemt het in Voetbalpraat opvallend genoeg voor de verdediger van Ajax op. “Ik ben geloof ik de enige Nederlander die wel iets in Gaaei ziet.”

“Misschien moet je nu even naar Kenneth Perez kijken”, zegt presentator Vincent Schildkamp, terwijl de Deense analist breeduit glimlacht.”

“Verdedigend doet hij het natuurlijk hartstikke slecht, maar hij wordt in de 36ste minuut gewisseld en Ajax is twee keer gevaarlijk geweest”, vervolgt Vissers op serieuze toon. “Twee keer dankzij Gaaei. Hij had een schot op doel die er bijna inging en een weliswaar verkeerde voorzet die via via alsnog bij Taylor terechtkwam, maar ook daar werd bijna uit gescoord.”

“Gaaei heeft ook nog een paar voorzetten gegeven. Ik geloof er echt in dat hij zich op dat vlak nog kan verbeteren. Die jongen heeft power, snelheid en in de basis een goede voorzet.”

Vissers stipt aan dat Gaaei zijn enige grote minpunt is dat hij ‘niet kan verdedigen’. “Dus als je met Gaaei en Sosa als wingbacks speelt, dan heb je twee verdedigers die allebei niet zo goed kunnen verdedigen. Dan moeten in ieder geval de drie centrale verdedigers wel weten wat ze moeten doen. Sutalo en Hato wisten bij het openingsdoelpunt van Ruben van Bommel totaal niet wat ze moesten doen.”

Harde woorden Perez

Perez uitte zondagavond na afloop van de nederlaag van Ajax al harde kritiek op Gaaei. “Hij is zo scherp als een mes. Dit niveau is voor hem gewoon veel en veel te hoog gegrepen. Het is gewoon kwaliteit dat hij niet zijn lichaam erin zet bij die eerste tegengoal.”

“Hij is zo scherp als wat en het is een doorduwer, maar is gewoon niet zo heel goed. Hij heeft juist een goede mentaliteit en hij doet het met alle goede bedoelingen. Maar hij kan het gewoon niet zo heel goed, zoals de meesten bij Ajax”, aldus Perez.



